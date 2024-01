Michael Schumacher soll zu Hochzeit seiner Tochter kommen

Nach dem 10 Jahrestag des tragischen Ski-Unfalles von Michael Schumacher tauchen immer wieder hoffnungsvolle Neuigkeiten rund um die Formel-1-Legende auf.

Nachdem zuletzt sein Ex-Teamkollege Johnny Herbert berichtet hatte, soll Schumacher mittlerweile wieder bei Tisch sitzen und essen. Jetzt berichtet die italienische Zeitung "Corriere della Sera", dass Schumacher sogar bei der Hochzeit seiner Tochter Gina-Maria im Sommer dabei sein könne.

Die 26-Jährige wird ihrem Iain Bethke (27) in Spanien das "Ja-Wort" geben. Der Ort der Hochzeit wurde bereits vor einer Woche bekannt gegeben. Die Zeremonie soll laut Medienberichten auf Mallorca stattfinden. Genauer gesagt im idyllischen Port d'Andratx, wo die Familie auch ein Anwesen besitzt.

Papa Michael soll nach Spanien reisen

Die Location soll auch deshalb gewählt worden sein, weil in der Mega-Villa, die früher Real-Madrid-Präsident Florentino Perez gehört hatte, nach dem Unfall bereits umgebaut wurde um es Michael Schumacher zu ermöglichen, Zeit in Spanien zu verbringen.

Zum Altar geführt soll die Braut von Bruder Mick werden. Der Lebensmittelpunkt von Gina soll aber weiterhin die USA bleiben. Dort lebt sie mit ihrem Verlobten in Texas auf der Schumi-Ranch.

In den letzten 10 Jahren wurde rund um den Gesundheitszustand von Michael Schumacher ein großes Geheimnis gemacht. Die Familie, rund um Ehefrau Corinna, lässt nur ausgewählte Personen in das Anwesen in der Schweiz. Unter anderem zählen Ross Brawn und Jean Todt, die Masterminds aus den erfolgreichen Ferrari-Jahren, zum "inneren Kreis".