Michael-Schumacher-Doku: Fans rätselt über diese Szene

Ein Muss für Schumi-Fans: Heute Abend (23.35 Uhr) zeigt die ARD die die Doku "Being Michael Schumacher". Online sind die Folgen bereits abrufbar – und eine Szene sorgt gleich zu Beginn für Rätselraten.

Seit seinem tragischen Unfall im Jahr 2013, bei dem er sich beim Skifahren schwer am Kopf verletzte, hat sich Michael Schumacher, der legendäre siebenfache Formel-1-Weltmeister, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Genesung bleibt ein Thema, das weltweit Millionen von Fans beschäftigt.

Am 28. Dezember – also heute – dem 10. Jahrestag seines Unfalls, strahlte die ARD die mit Spannung erwartete Dokumentation "Being Michael Schumacher" aus. Ein Schlüsselmoment der Doku, der für Aufsehen sorgt, ist eine bisher unbekannte Aufnahme von Schumacher. Die Szene kommt gleich nach wenigen Sekunden: Schumi ist verschwommen im Hintergrund zu sehen, tritt nach vor ans Mikrofon und sagt: "Jetzt geht es los."

© ARD ×

Hier reiben sich Schumi-Fans die Augen

Ein Anblick, der bei Fans, die die Doku bereits vorab online gesehen haben, für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Ist er es wirklich? Und wenn ja, wann wurden die Szene gefilmt?

Seitdem die Dokumentation Mitte Dezember in der Mediathek verfügbar wurde, wurde sie von über zwei Millionen Menschen angesehen. Ein historischer Erfolg für die ARD, da es sich um den meistgesehenen Start einer Dokumentationsreihe im Jahr 2023 handelt.

Schumi in Folge 4: "Das war's soweit"

Viele Zuschauer rätseln über das Alter der gezeigten Aufnahmen. In der Hoffnung auf positive Nachrichten über Schumachers Gesundheitszustand, fragen sich so manche Fans, ob es sich tatsächlich um neuere Aufnahmen handeln könnte. In der vierten Folge der Dokumentation tritt Schumacher erneut auf und sagt: "Das war's soweit". Doch in der Doku bleibt die Frage nach dem Aufnahmezeitpunkt offen.

Das steckt hinter den Szenen

Die deutsche Bild ging der Sache nach und sprach mit Andreas Troll, dem Verantwortlichen der Dokumentation. Er betont, dass die Dokumentation ein Gesamtbild von Schumacher als Mensch und Sportler zeichnen soll, weshalb Aufnahmen aus verschiedenen Jahren verwendet wurden. Konkret: Die rätselhaften Szenen stammen aus dem Jahr 2012 – wie Schumi heute aussieht und wie es ihm geht, bleibt also weiter unbekannt.

"Damals habe ich bereits eine Schumacher-Dokumentation gemacht, für die wir ihn auch in der Schweiz besuchten. Im Rahmen der recht engen Zusammenarbeit war er zugänglich für solche Inszenierungen", klärt Troll auf.

Die Schumi-Doku "Being Michael Schumacher" in der ARD-Mediathek © ARD ×

Neben diesen spekulativen Szenen bietet die Dokumentation jedenfalls eindrucksvolle Einblicke und Interviews mit Weggefährten wie dem ehemaligen Mercedes-Teamchef Norbert Haug und der Basketballlegende Dirk Nowitzki.

Alle Folgen der Doku sind in der ARD-Mediathek bereits jetzt verfügbar.