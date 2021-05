Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Portugal. Max Verstappen landet auf Platz zwei - Bottas wird Dritter.

Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen 97. Formel-1-Rennsieg gefeiert. Der Mercedes-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Portugal in Portimao vor Max Verstappen im Red Bull und Pole-Position-Mann Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und baut damit seine WM-Spitze aus.

Hier alle Details zum Rennen

Nach dem Auftakt-Sieg in Bahrain und Platz 2 hinter Verstappen in Imola schlug Hamilton eindrucksvoll zurück. Der Rekord-Weltmeister blieb am Start cool, ließ Pole-Mann Valtteri Bottas den Vortritt. In Runde 20 zog Hamilton an seinem Mercedes-Teamkollegen vorbei und hielt sich auch Red-Bull-Star Max Verstappen vom Leib.

Verstappen muss Extra-Punkt wieder hergeben

Kurz jubelte der Holländer über den den Extrapunkt für die schnellste Runde, der ihm unmittelbar nach Rennende wegen Verlassen der Streckenbegrenzung („Track Limits“) wieder weggenommen wurde.

Für einen der seltenen Aufreger im actionarmen GP sorgte Routinier Kimi Räikkönen, der seinem Alfa-Teamkollegen Giovinazzi ins Heck fuhr. Damit musste das Safetycar heraus, nach dem Restart setzte sich Verstappen vor Hamilton und hinter Bottas auf Platz zwei. „Letztlich hatte ich aber keine Chance, das Rennen zu gewinnen“, gab Verstappen zu.

Mit Sieg Nr. 97 baut Hamilton seinen GP-Rekord aus, er kommt mit 8 Punkten Vorsprung nach Barcelona, wo schon nächsten Sonntag das nächste Giganten-Duell steigt. „Jungs, wir haben noch viel Arbeit vor uns“, meinte Hamilton noch im Boxenfunk. Und später im ersten Interview trotz Sieg: „Wir müssen noch einiges verbessern.“ Denn Lewis weiß: Das Rennen um die WM bleibt spannend!

Das Ergebnis in der Übersicht: