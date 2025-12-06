Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Schweinsteiger
ARD zahlt Mega-Gagen an Sport-Experten

06.12.25, 09:24
Jetzt wurde öffentlich gemacht, wie viel die ARD insgesamt für Experten sowie für Moderatoren im Jahr ausgibt.

Die Sendergruppe zahlte für die Saison 2023/24 insgesamt 2,30 Millionen Euro an 21 Expertinnen und Experten, was einem Durchschnitt von rund 110.000 Euro pro Person entspricht. Die tatsächlichen Summen variieren jedoch je nach Einsatzhäufigkeit; prominente Persönlichkeiten wie Fußball-Experte Bastian Schweinsteiger (41) dürften deutlich über dem Schnitt liegen, berichtet "Bild". Zum Expertenteam gehören unter anderem Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Thomas Broich, Bibiana Steinhaus-Webb und Lutz Wagner im Fußball sowie Felix Neureuther, Sven Hannawald, Erik Lesser und Arnd Peiffer im Wintersport. Im Handball kommt Dominik Klein zum Einsatz, in der Leichtathletik Frank Busemann und bei der Tour de France Fabian Wegmann.

So viel verdienen die ARD-Moderatoren

Für die 14 Sport-Moderatorinnen und -Moderatoren gab die ARD Vergütungen in Höhe von insgesamt 1,81 Millionen Euro an, was durchschnittlich etwa 130.000 Euro pro Kopf entspricht. Zum Moderationsteam zählen unter anderem Esther Sedlaczek, Lea Wagner, Alexander Bommes, Stephanie Müller-Spirra, Julia Scharf und Michael Antwerpes. Die ARD sagt laut "Bild", dass sich in den Vergütungen der hohe Wert für Publikum wie Programm widerspiegle und sie sich "nach dem Marktwert der beschäftigten Moderatorinnen und Moderatoren oder Expertinnen und Experten" richten würden.  

Die BBC geht noch offener mit solchen Zahlen um und veröffentlicht auch die einzelnen Honorare der Experten: Gary Lineker erhielt 2024/25 rund 1,54 Millionen Euro, Alan Shearer etwa 503.000 Euro, Mark Chapman 375.000 Euro und Alex Scott 240.000 Euro.

