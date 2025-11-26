Erster Teaser-Trailer: So schaut das Scrubs-Reboot aus

Der US-Sender ABC hat einen ersten Clip zur Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" veröffentlicht.

In der Vorschau auf die neue Staffel der Serie ist Schauspieler und Autor Zach Braff (50) in seiner Rolle als John Dorian (J.D.) zu sehen. Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk und Sarah Chalke (49) als Elliott Reid stehen an seiner Seite. "Ich bin zurück, Baby!", ruft Braff, woraufhin eine Gruppe neuer Charaktere zweifelnd antwortet: "Wisst ihr, wer diese Leute sind?"

Neue Schauspieler dabei

Im weiteren Verlauf tauchen auch noch Dr. Cox (John C. McGinley, 66) und Carla (Judy Reyes, 58) auf. Sie sind nicht die einzigen beliebten Charaktere aus der Originalserie, die zurückkehren. Ebenfalls werden Robert Maschio (59) als Chirurg Dr. Todd Quinlan und Phill Lewis (57) als Hooch mit dabei sein.

Neu am Start sind der Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (44) und Schauspieler Joel Kim Booster (37). Bayer spielt Sibby. Sie ist die Leiterin eines Wellness-Programms für die Mitarbeiter des Sacred Heart Hospitals. Booster verkörpert Dr. Eric, einen leitenden Arzt.

Zwei Comebacks fraglich

Hinzu kommen neue Assistenzärzte. Zu ihnen gehören Ava Bunn (Serena), Jacob Dudman (Asher), David Gridley (Blake), Layla Mohammadi (Amara) und Amanda Morrow (Dashana).

Derzeit ist noch fraglich, ob Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) und Neil Flynn (Hausmeister) ins Sacred Heart Hospital zurückkehren. "Scrubs" soll am 25. Februar 2026 bei ABC starten. Einen Tag später steht die Krankenhaus-Serie dann zum Streaming in den Vereinigten Staaten bei Hulu, heißt es in einer Einblendung am Ende des Teasers.