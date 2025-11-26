Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Scrubs-Stars heute
© Photo Press Service, www.photopress.at

15 Jahre nach Ende

Erster Teaser-Trailer: So schaut das Scrubs-Reboot aus

26.11.25, 14:29
Teilen

Der US-Sender ABC hat einen ersten Clip zur Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" veröffentlicht. 

In der Vorschau auf die neue Staffel der Serie ist Schauspieler und Autor Zach Braff (50) in seiner Rolle als John Dorian (J.D.) zu sehen. Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk und Sarah Chalke (49) als Elliott Reid stehen an seiner Seite. "Ich bin zurück, Baby!", ruft Braff, woraufhin eine Gruppe neuer Charaktere zweifelnd antwortet: "Wisst ihr, wer diese Leute sind?" 

Neue Schauspieler dabei

Im weiteren Verlauf tauchen auch noch Dr. Cox (John C. McGinley, 66) und Carla (Judy Reyes, 58) auf. Sie sind nicht die einzigen beliebten Charaktere aus der Originalserie, die zurückkehren. Ebenfalls werden Robert Maschio (59) als Chirurg Dr. Todd Quinlan und Phill Lewis (57) als Hooch mit dabei sein.

Neu am Start sind der Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (44) und Schauspieler Joel Kim Booster (37). Bayer spielt Sibby. Sie ist die Leiterin eines Wellness-Programms für die Mitarbeiter des Sacred Heart Hospitals. Booster verkörpert Dr. Eric, einen leitenden Arzt.

Zwei Comebacks fraglich

Hinzu kommen neue Assistenzärzte. Zu ihnen gehören Ava Bunn (Serena), Jacob Dudman (Asher), David Gridley (Blake), Layla Mohammadi (Amara) und Amanda Morrow (Dashana).

scrubs
© Instagram/ donald_aison

Derzeit ist noch fraglich, ob Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) und Neil Flynn (Hausmeister) ins Sacred Heart Hospital zurückkehren. "Scrubs" soll am 25. Februar 2026 bei ABC starten. Einen Tag später steht die Krankenhaus-Serie dann zum Streaming in den Vereinigten Staaten bei Hulu, heißt es in einer Einblendung am Ende des Teasers.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden