Endlich: An diesem Tag startet der "Scrubs"-Reboot

Nach jahrelangem Warten hat der US-Sender ABC endlich das Startdatum für das Reboot von "Scrubs - Die Anfänger" bekannt gegeben.

Das lange Warten hat ein Ende. Das Reboot der Kult-Serie "Scrubs - Die Anfänger" hat einen Starttermin in den USA erhalten. Am 25. Februar können Fans die neuen Folgen auf dem US-Sender ABC schauen. Der Sender hat dies bei einer Präsentation seines Programmkalenders für das kommende Jahr bekannt gegeben, so Medienberichten. Gleich zum Start werden zwei Folgen nacheinander laufen.

Wann und wo das "Scrubs"-Reboot in Österreich laufen wird, ist noch unbekannt. In den USA landen die Folgen nach ihrer TV-Erstausstrahlung beim Streaming-Dienst Hulu. Dieser ist in Europa über Disney+ verfügbar.

"Kreative Differenzen"

Doch die gute Nachricht wird von einer schlechten überschattet. Laut dem Branchenmagazin "Variety" hat einer der beiden Showrunner hingeworfen. Tim Hobert hat das Reboot mitten in der Produktion verlassen. Diese läuft seit einigen Wochen. Als Abschiedsgrund werden "kreative Differenzen" genannt.

Dafür bleibt seine Co-Showrunnerin Aseem Batra. "Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence ist beim Reboot als ausführender Produzent aktiv. Tim Hobert war schon bei der originalen Serie von 2002 bis 2007 mit von der Partie. Aseem Batra übernahm 2007 von ihm. Unter Fans gelten ihre Folgen als weniger gelungen als die von Hobert.

Mehrere Rückkehrer

Bei den Schauspielern sind einige bekannte Gesichter mit dabei. Hauptdarsteller Zach Braff (J.D., 50), Co-Stars Donald Faison (Turk, 51) und Sarah Chalke (Elliot, 48) sind beim Reboot an Bord. Auch John C. McGinley (66) hat zugesagt. Er spielte in der Serie den Oberarzt Dr. Cox.

Ob andere Schauspieler, wie Neil Flynn (Der Hausmeister, 64), in der Neuauflage auftauchen, ist noch unbekannt. Neben den Rückkehrern sind einige neue Gesichter am Start, welche weniger bekannt sind. Sie werden die "Anfänger" im Krankenhaus spielen.