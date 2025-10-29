"One Battle After Another" ist der 1. große Oscar-Favorit

"One Battle After Another", der neue Film von Leonardo DiCaprio und Sean Penn ist gleich sechsfach für die Gotham Awards nominiert, die am 1. Dezember den Oscar-Countdown starten. "In die Sonne schauen" kommt auf zwei Siegchancen.

Mit sechs Nominierungen führt die Action-Komödie "One Battle After Another" von US-Regisseur Paul Thomas Anderson den diesjährigen Wettbewerb um die Gotham Awards an. Das Drama "In die Sonne schauen" von der Berlinerin Mascha Schilinski mit der österreichischen Schauspielerin Susanne Wuest an Bord, ist mit zwei Nominierungen im Rennen. Es hat Chancen in den Sparten "Bester internationaler Film" und "Bestes Original-Drehbuch".

© Warner Bros. Pictures

© Filmladen

"One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio und Sean Penn in den Hauptrollen ist unter anderem als "Bester Film", für Regie und für die Nebendarsteller Benicio Del Toro und Teyana Taylor nominiert. In der Top-Sparte "Bester Film" sind auch "Bugonia", "Hamnet" und "If I Had Legs I'd Kick You" unter den insgesamt zehn Anwärtern.

Unter den zehn nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern in einer Hauptrolle sind Jessie Buckley ("Hamnet"), Jennifer Lawrence, ("Die My Love"), Ethan Hawke ("Blue Moon") und Josh O"Connor ("The Mastermind"). Spannend: Weder Leonardo DICaprio noch Sean Penn, die beide als große Oscar-Favoriten gelten, sind nominiert!

© Warner Bros. Pictures

Die Trophäen-Gala ist für den 1. Dezember in New York geplant. Die seit 1991 verliehenen Preise gelten als Auftakt der US-Filmpreissaison, die im kommenden März mit der Oscar-Verleihung endet. Die Auszeichnungen werden von einer kleinen Gruppe von Filmschaffenden und Kritikern bestimmt. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch den Oscar in der Topsparte "Bester Film" holten, zählen unter anderem "Moonlight", "Spotlight", "Birdman", "Nomadland" und "Everything Everywhere All at Once".