Neuer „Dracula“ setzt auf Waltz, Provokation und Sex

Mit „Dracula - Die Auferstehung" liefert Luc Besson ab Donnerstag eine lustvolle Abhandlung des berühmten Vampir-Films. Christoph Waltz spielt dabei den Erlöser. Doch die 1. Kritiken sind verhalten.

„Eine lustvolle Provokation“, (The Spot) „Ein Mockbuster des Coppola-Films der 33 Jahre zu spät erscheint“ (La Nation) oder „Waltz nervt als Kasper-Priester“ (Moviepilot). Die Kritiker haben mit dem neuen Draclua-Film von Star-Regisseur Luc Besson (Léon – Der Profi ) so ihre Not. „Dracula - Die Auferstehung", das ab Donnerstag in unseren Kinos läuft, injiziert dem Mythos leider kein frisches Blut.

Daran kann auch unser Oscar-Held Christoph Waltz, der als Priester gegen Dracula (Caleb Landry Jones) den Kampf antritt, nichts ändern. Auch weil Waltz seine Figur mal wieder als x-te Variation seines Charakters aus Inglourious Basterds spielt und die Ernsthaftigkeit des Films mit Humor aufbrechen will.

Besson setzt bei dem über mehr als 400 Jahre angesetzten Schauspiel den Schwerpunkt vor allem auf das finstere Schicksal von Dracula, der jahrhundertelang nach einer Reinkarnation seiner großen Liebe sucht. Und auf ganz viel Lust. So gibt es für Prinz Vlad, Graf von Drācul, heißen Sex mit seiner Elisabeta (Zoë Bleu), erotische Spielchen mit dem Abendessen und lüsternen Nonnen, die sich wegen seines Liebeselixiers am unwiderstehlichen Teufel rekeln.

„Ich habe den Roman gelesen: Der ist langweilig und fad, aber Luc liefert eine ganz neue Vision der Geschichte. Eine Liebesgeschichte. Und die ist wunderbar,“ ist Waltz, der seinen neuen Kinohit am Freitag bei den Filmfestspielen in Rom präsentiere, vom Drehbuch begeistert.