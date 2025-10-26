Alles zu oe24VIP
Hollywood-Alarm in Wien: Willem Dafoe schenkte im Gartenbaukino ein
Wien-Visite

Hollywood-Alarm in Wien: Willem Dafoe schenkte im Gartenbaukino ein

Von
26.10.25, 12:54 | Aktualisiert: 26.10.25, 14:45
Premiere in Wien. Hollywood-Star Willem Dafoe schaute am Samstag für den neuen Film „Der Souffleur“ im Gartenbaukino vorbei.  

„Unser neuer Mitarbeiter im Probemonat.“ Auf Facebook und Instagram zeigt das Wiener Gartenbaukino einen Sensations-Besuch. Hollywood-Star Willem Dafoe, der 1987 mit „Platoon“ für den Oscar nominiert war, schaute am Samstag zur Premiere seines neuen Films „Der Souffleur“ , der im Rahmen der Viennale gezeigt wurde, vorbei und ließ sich auch hinter der Budel des Buffets ablichten.  

Hollywood-Alarm in Wien: Willem Dafoe schenkte im Gartenbaukino ein
© Viennale

Mit der Visite im Gartenbaukino, der er am Montag sogar eine dacapo folgen lassen könnte, feierte Dafoe sein Wien-Comeback. Im Herbst 2024 drehte er ja für "Der Souffleur" längere Zeit unter der Regie von Gastón Solnicki in Wien, denn mit dem Film setzt er auch dem Wiener Hotel Intercontinental ein cineastisches Denkmal.

"Das Intercontinental sei wie ein riesiges Schiff, meint Willem Dafoe und versucht als Manager des ehrwürdigen Wiener Hotels dessen Untergang zu verhindern. Denn ein argentinischer Investor, gespielt von Gastón Solnicki, plant den Abriss. Der schleichende Verfall ist jedenfalls ersichtlich: im Maschinenraum, den Kabinen und auf dem zugefrorenen Meer der Eislaufbahn. Sogar die legendären Soufflés schmecken nicht mehr. Doch wer offen ist für Erfahrungen, so Dafoe kämpferisch verzweifelt, „kann hier viele schöne Dinge entdecken“. Das gilt auch für diesen wundersamen Essayfilm, in dem der alte Charme des bald nicht mehr existierenden Wahrzeichens zu etwas einzigartig Schönem wird.

