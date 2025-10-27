Alles zu oe24VIP
„Bereit für mehr!“ Springsteen denkt schon an weitere Kino-Filme
Paukenschlag

Von
27.10.25, 09:48
Teilen

Mit dem Biopic „Deliver Me From Nowhere“ stellt sich Bruce Springsteen im Kino seinen Dämonen. Nach solidem US-Start plant er jetzt schon eine mögliche Fortsetzung.   

9,1 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende in den USA und somit Platz 4 der Kino-Charts. Trotz limitiertem Auftakt in nur einigen ausgewählten Kinos legte das emotionale Springsteen-Biopic „Deliver Me From Nowhere“, das den „Boss“ im Kampf mit seinen inneren Dämonen zeigt, einen soliden Start hin. Deshalb steht jetzt sogar schon eine Zugabe im Raum: Bruce Springsteen plant bereits eine mögliche Fortsetzung!

In einem Interview mit „Variety“ auf dem AFI Festival sagte Regisseur Scott Cooper, dass der „Boss“ nach der Veröffentlichung seines Biopics an weiteren Filmen interessiert sei. „Ich denke, wenn man vier Beatles-Filme machen kann, kann man auch ein paar Bruce-Springsteen-Filme machen“, sagte Cooper in Bezug auf die vier kommenden Beatles-Filmbiografien von Sam Mendes.

 „Es gibt so viele Kapitel in Bruces Leben, die sich – im Ernst – perfekt für eine filmische Umsetzung eignen“, fügte Cooper hinzu. „Das ist etwas, worüber Bruce und ich ganz ehrlich gesprochen haben. Ich glaube, er liebt diesen Film wirklich. Er hat die Erfahrung genossen.

„Deliver From Nowhere“, in dem „The Bear“-Star Jeremy Allen White die Hauptrolle spielt, dramatisiert die Aufnahme von Springsteens legendärem Album „Nebraska“ aus dem Jahr 1982, während er gegen Depressionen und quälende Erinnerungen aus seiner traumatischen Kindheit kämpft.

„Ich glaube, er fühlt sich unglaublich wohl dabei, wenn jemand ein sehr schmerzhaftes Kapitel seines Lebens erzählt“ erinnert sich Cooper an die Zusammenarbeit mit Springsteen, der schon bald ein da capo folgen sollte: „Er ist bereit für mehr.“

