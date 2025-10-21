Musikalisches Kino-Duell: Springsteen vs. Kaiser

Gleich zwei musikalische Highlights starten diese Woche in den heimischen Kinos: Das Biopic "Deliver me from Nowhere" über Bruce Springsteen und "RK50 | 50 Jahre - 50 Hits!" über Schlager-Gigant Roland Kaiser.

Mit der Livebühne hat Schlagerikone Roland Kaiser Erfahrung, steht der deutsche Barde ("Santa Maria") doch seit 50 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Nun kommt der 73-Jährige auch auf die Kinoleinwand. Als Mitschnitt seiner Tournee "RK50 | 50 Jahre - 50 Hits!" verbindet Regisseur Hans Pannecoucke Auftritte mit privateren Momenten hinter der Bühne. Und selbstredend kommen auch Wegbegleiter und Freunde zu Wort. Ab sofort in den heimischen Kinos

Internationale Konkurrenz

Ebenfalls diese Woche startet das Biocpic über "The Boss" Bruce Springsteen, der bereits bei seiner Premiere in London für Jubel bei den Fans sorgte. Der Film "Deliver me from Nowhere" - Regie und Co-Autor: Scott Cooper - basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes. Er begleitet den jungen Springsteen, der kurz vor dem weltweiten Durchbruch steht und mit seinen inneren Dämonen und Kindheitstraumata kämpft, während er das Album "Nebraska" (1982) schreibt. Thematisiert wird auch die angespannte Beziehung des späteren mehrfachen Grammy-Gewinners zu seinem Vater.

"Ich denke, im Kern geht es vor allem um die Sehnsucht nach familiärer Bindung", sagte White. "The Boss" habe "in dieser Zeit Entscheidungen getroffen, die es ihm ermöglichten, das Leben zu führen, das er führen wollte". "Succession"-Star Jeremy Strong spielt im Biopic Springsteens langjährigen Manager Jon Landau. Es sei natürlich ein Film über Bruce und die Entstehung von "Nebraska", "aber es geht auch darum, Traumata durch Kunst zu verarbeiten und sich mit Depressionen und psychischen Problemen auseinanderzusetzen", betonte Strong.