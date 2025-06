Schatzkiste! Springsteen liefert 7 „neue“ Alben!

83 Songs auf 7 Alben mit satten 5 Stunden und 24 Minuten Spielzeit. Bruce Springsteen bringt am Freitag das opulente Box-Set „Tracks II: The Lost Albums“. Wir haben in die “Schatzkiste“ bereits reingehört.

„Die Zeit war damals noch nicht reif! Also blieben die Songs im Tresor. Doch nun macht es Spaß, sie alle auf einmal zu veröffentlichen. Auch weil es ungewöhnlich ist.“ Inmitten seiner aktuellen Europatournee, bei der er lautstark über US-Präsident Trump wütet („Korrupt und Inkompetent!“) öffnet Bruce Springsteen jetzt sein Archiv und bringt am Freitag das 7 Alben (!) starke Box-Set „Tracks II: The Lost Albums“: 83 Songs aus den Jahren 1983 („LA Garage Sessions“) bis 2018 („Perfect World“) mit satten 5 Stunden und 24 Minuten Spielzeit! Also in etwa so lange wie seine legendären Marathon-Konzerte. oe24 hat das Opus Magnum mit 74 bislang unveröffentlichten Songs bereits vorab gehört.

© Getty Images

© Sony Music

Die Lo-Fi Klänge der „LA Garage Sessions“ schließen als Entree die Lücke zwischen seinen Kultalben „Nebraska“ und „Born in The USA“, „Somewhere North of Nashville“ überrascht als Steelguitar-unterlegter Flirt mit der Country Musik und dasRock-Werk „Perfect World“ mit der E Street Band setzt nach über 320 Minuten einen furiosen Schlusspunkt. Spannend: zwischen mexikanischen Grenzgängen („Inyo“), Burt-Bacharach-ähnlichen Croonern („Twilight Hours) und den von Drum-Loops geprägten „Streets of Philadelphia Sessions“ gibt’s mit „Faithless“ sogar den Soundtrack zu einem nie veröffentlichten Western-Film.

Als Highlight der überwältigenden “Schatzkiste“ gibt’s eine reduzierte Demo-Version von „My Hometown“ bei der Springsteen beim Einsingen wohl etwas Halsweh hatte, die lässige Mitpfeiff-Hymne „Silver Mountain“, das fidele Mariachi-Gstanzl „The Lost Charro“ und natürlich die bereits vorab veröffentlichte Gänsehaut-Ballade „Sunday Love“. Dazu erweist sich der „Boss“ nicht nur mit der eindringlichen Isolations-Betrachtung „High Sierra“ oder der intensiven Familien-Aufstellung „The Klansman“, wo er die Indoktrination eines Jungen durch seinen Vater in den Ku-Klux-Klan vertont, als musikalisches Gewissen Amerikas: „Wenn der Krieg zwischen den Rassen uns in einen feurigen Traum hüllt wird es ein Klan-Mann sein, der das Land säubert. Das, Sohn, ist mein Traum!“

© Sony Music

© Getty Images

Zum opulenten 83-Song starken Box-Set gibt’s auch die CD “Lost And Found: Selections from The Lost Albums” mit den 20 Highlight-Songs aus den sieben Alben. Am 22. Oktober kommt das Biopix „Deliver Me from Nowhere“ mit „Shameless“-Star Jeremy Allen White in der Hauptrolle. 2026 will Springsteen ein Solo-Album nachlegen. Dazu denkt er bereits an „Tracks III“: „Es ist noch viel Musik im Archiv. Die habe ich fertiggestellt und das kann wohl schon 2028 veröffentlicht werden.“