× Bruce Springsteen liefert gleich 7 „neue“ Alben

„Der Boss“ öffnet wieder sein Archiv. Mit dem Box-Set “Tracks 2: The Lost Albums“ liefert Bruce Springsteen eine 7 Alben starke “Schatzkiste“ aus den Jahren 1983 bis 2018. Auch die legendären „Streets of Philadelphia Sessions“

Es mutete nach einem April-Scherz an entpuppt sich aber nun als einer der größten Rock-Hits des Jahres. Just am 1. April sorgte Bruce Springsteen mit einem mysteriösen Beitrag auf Instagram („Was verloren war, ist nun gefunden worden“) für viele Spekulationen. Jetzt ist es fix: Mit einem Mini-Video, das auf die Homepage lostalbums.net verweist kündigt „Der Boss“ das heißersehnte Boxset „Tracks 2: The Lost Albums“ an. Und das hat es wahrlich in sich.

Lieferte Springsteen anno 1996 mit „Tracks“ gleich 66 unveröffentlichte Songs seiner Aufnahme-Sessions aus den Jahren 1972 bis 1988 so will er nun noch tiefer in seinen Archiven kramen. So soll die „Schatzkiste“ „Tracks 2“ gleich 7 (!) Alben mit insgesamt 82 (!) Songs, die in den Jahren 1983 bis 2018 aufgenommen wurden, beinhalten. Von den lo-fi Klängen „La Garage Sessions“ über das Country-lastige „Somewhere North of Nashville“ bis zum E-Street-Band-Rocker „Perfect World.“ Als besonderes Schmankerl gelten die „Streets of Philadelphia Sessions“. Rund um seinen Oscar-Hit soll Springsteen anno 1993 ja gleich ein ganzes Akustik-Album eingespielt haben.

Ab 14. Mai geht Springsteen mit einer Karriere umspannenden Werkschau, bei der er wohl auch einige Songs der „Neuen“ Box „Tracks 2“ ins knapp 3-stündige Programm nimmt, auf große Tour. Bis zum 3. Juli stehen 16 Europa-Konzerte am Plan. Nur leider keines in Österreich. Die heimischen Fans haben deshalb Prag (15.Juni) im Visier.