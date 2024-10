× Bruce Springsteen rockt 2025 schon wieder an Österreich vorbei!

Bruce Springsteen geht 2025 wie erwartet wieder auf Europa-Tour. Nur ein Österreich-Konzert gibt’s dabei leider keines. Für die Fans vom Boss bleibt somit nur die Reise nach Prag, Mailand oder Deutschland und eine neue Tour-Doku.

Am 25. Mai musste Bruce Springsteen seinen Soundcheck in Marseille stoppen: Stimmverlust! Daraufhin wurde die Europa-Tour bis zum 12. Juni gestoppt – und die vier ausgefallenen Konzerte in Prag, Marseille und Mailand auf 2025 verschoben. Jetzt legt er, wie erwartet, mit weiteren Europa-Terminen nach und lässt dabei die heimischen Fans einmal mehr verzweifeln, denn wie schon 2024 fehlt Österreich auf dem nur 12 Konzerte umfassenden Tourplan.

Los geht’s am 17.Mai in der brandneuen CO-OP-Live Arena von Manchester. Das Tourfinale steigt am 3. Juli im San Siro Stadion von Mailand. Das ist neben Prag (15. Juni) und Frankfurt (18. Juni) auch der näheste Stopp zu unserer Grenze.

Als "Ersatz" für ein Österreich-Konzert gibt’s immerhin eine neue Doku. Am 25. Oktober startet „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band” auf Disney+