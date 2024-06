× Springsteen ist nach Stimmproblemen wieder fit. Auch für ein Wien-Konzert!

Nach dem Tourstopp wegen Stimmproblemen kehrte Bruce Springsteen jetzt mit voller Power wieder auf die Bühne zurück und hat 2025 auch in Wien im Visier.

Im Mai musste Bruce Springsteen nach nur wenigen Minuten seinen Soundcheck in Marseille stoppen. Massive Stimmprobleme. Auf Anraten der Ärzte wurden daraufhin die Konzerte in Prag, für das ja auch viele Österreichischen Fans Tickets ergattert hatten und Mailand abgesagt. Doch jetzt, nach kurzer Regenerations-Pause daheim in New Jersey, ist der Boss wieder tourfit!

Das war die Setlist in Madrid:

Lonesome Day

No Surrender

Ghosts

Two Hearts

Seeds

Darkness on the Edge of Town

Frankie Fell in Love

Darlington Count

Rockin' All Over the World

Hungry Heart

The Promised Land

If I Was the Priest

My Hometown

The River

Nightshift

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She's the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Zugaben:

Land of Hope and Dreams

Born to Run

Bobby Jean

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout

I'll See You in My Dreams

Am Mittwoch ging im Estadio Metropolitano von Madrid der Neustart der „Bruce Springsteen & E Street Band World Tour“ über die Bühne. Mit einer 30 Song starken Comeback-Show bei der Springsteen, der im ungewohnten Business-Look mit Hemd, Gillet und sogar Krawatte abrockte, für 56.000 Fans neben Standards wie „The River“, dem Commodores-Cover „Nightshift“ oder „Born to Run“ auch die Tour-Premieren von „Frankie Fell in Love“ und „Rockin' All Over the World“ lieferte. Von den Stimm-Problemen war nichts zu hören - ganz im Gegenteil: der Boss klang deutliche kräftiger als bei den England-Konzerten vor dem Tour-Abbruch.

Trotzdem hat er die vier ausgefallenen Konzerte mittlerweile auf 2025 verschoben. Das wiederum erhöht nun auch die Chance auf einen weiteren Österreich-Stopp. Rund um die neuen Termine in Marseille (31. Mai), Prag (15. Juni) und Mailand (30. Juni und 3. Juli) gibt’s ja sehr viel Spielraum. Die Verhandlungen für ein Konzert im Happel Stadion laufen.