× Springsteen: Tour-Stopp lässt Austro-Fans hoffen

Stimmverlust! Bruce Springsteen lässt jetzt auch die österreichischen Fans zittern Bruce Springsteen muss schon wieder ein Konzert absagen. Der für heute Samstag geplante Auftritt in Marseille fällt wegen Stimmverlust aus! Jetzt hoffen auch die heimischen Fans auf rasche Genesung - am Dienstag steht ja das Österreich-nahe Konzert in Prag am Plan.