Springsteen: Platzsperre vor Wien-Konzert

Chaos um Bruce Springsteen vor dem Rosewood Hotel. Fans wurden von der Polizei verdrängt. Springsteen nahm es lächelnd zur Kenntnis.

Ab 19 Uhr rockt Bruce Springsteen heute im Happel-Stadion: Mit Hymnen (The River), Hits (Darlington County) Raritäten (Kitty’s Back) und dem Cover Nightshift will er dabei seine 58-jährige Erfolgs-Karriere in mindestens 26 Song skizzieren.

Über 60.000 Fans feiern mit. Springsteen ist schon am Weg Isn Stadion. Zum oundcheck. . Nach irren Szenen vor dem Rosewood Hotel in das er am Sonntag eincheckte und seitdem seine Eck-Suite im 3. kein einziges Mal verlassen hatte. Der Weg ins Stadion wurde zum Chaos.

© TZoe Fuhrich ×

Springsteen ließ er nämlich sogar eine Platzsperre am Petersplatz verhängen! Zwei Dutzend Fans wurden von der Polizei rigoros verdrängt. Sie erhaschte nur eine Blick aus der Ferne: Der Boss, cool mit blauem Hemd und Sonnenbrille unterwegs, winkte immerhin zurück. Mittwoch Nachmittag wird ein ähnlicher Tumult erwartet: Gegen 15 Uhr jettet er weiter zum Hockenheim Ring.