Springsteen stoppt Europa-Tour wegen Stimmverlust

Marseille hat er schon am Samstag abgesagt. Jetzt fällt auch das Österreich-nahe Konzert in Prag aus. Drama um Bruce Springsteen

Drei Stunden Mega-Show bei 12 Grad im Regen - Striptease inklusive, während seine E Street Band in dicken Jacken rockte. Bruce Springsteen (74) bekommt jetzt für seinen Vollkörper-Einsatz in Sunderland, England (22. Mai) die Rechnung präsentiert. Nachdem er bereits am Samstag wegen Stimmverlust seinen ausverkauften Auftritt in Marseille kurzfristig abgesagt musste (oe24 berichtete), fällt jetzt auch das für Dienstag geplante Konzert in Prag aus. Das ist gerade für die heimischen Fans doppelt bitter. Da der "Boss" heuer unverständlicherweise kein Österreich-Konzert gebucht hatte, wollten viele mit ihm in Tschechien abrocken.

Erst am 12. Juni will der "Boss" in Madrid wieder losrocken. Schon im Vorjahr musst er seine US-Tournee stoppen. Ein schweres Magengeschwür zwang ihn zu einer 6-monatigen Pause. Jetzt will er früher wieder fit sein. Das Prag Konzert soll noch im Sommer nachgeholt werden.