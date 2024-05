Nicki Minaj: „Ich war fünf bis sechs Stunden in der Zelle!“

Drama vor dem Österreich-Konzert. Am Samstag wurde Nicky Minaj in Amsterdam wegen Drogen-Delikt verhaftet. Sie musste stundenlang in die Zelle und verpasste deshalb ihr Konzert in Manchester.

Diesen Tag wird Rap-Queen Micki Minaj (41) wohl nie vergessen. Am Samstag (25. Mai) wurde sie am Weg zu ihrem Konzert in Manchester am Flughafen in Amsterdam Schiphol von der Polizei gestoppt. Drogen-Kontrolle! Dabei fand man im Gepäck eines ihrer Roadies ein paar vorgerollte Joints. Trotzdem wurde Minaj, die den Vorfall auf Instagram mitfilmte, verhaftet. Und so lange perlustriert, bis sie letztendlich ihr für das am selben Abend geplante Konzert in Manchester absagen musste. 23.500 Fans waren da in Manchester schon in der Co-op Live Halle. Sangen für sie „Befreit Nicky!“

„Ich musste 5 bis 6 Stunden in die Zelle. Sie haben alles getan, damit ich nicht auftreten kann,“ schreibt sie sich nun auf X (vormals Twitter) den Frust von der Seele. Und weiter: "Es ist mir gelungen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, indem ich sie aufgezeichnet und alles in Echtzeit gepostet habe. Ich habe sooooooooo viele Videobeweise. Ihr würdest es nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde.“

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 26, 2024

Die Tour soll nun heute, Sonntag in Birmingham weitergehen. Das Manchester Konzert wird am Donnerstag nachgeholt. Am 5. Juli wird Minaj dann auch beim "Rolling Loud Festival" in Ebreichsdorf erwartet. Für ihr allererstes Österreich-Konzert.