Polizei stoppt Rapperin Nicki Minaj am Flughafen

US-Rapperin Nicki Minaj (41) ist wegen Drogenbesitzes auf dem Amsterdamer Flughafen von der Polizei gestoppt und überprüft worden.

Ein Sprecher des Airports sprach am Samstag lediglich von der Ingewahrsamnahme "einer amerikanischen Frau". Minaj selbst bestätigte dies auf der Plattform X und sprach von Joints. Ihr Personenschützer habe erklärt, dass diese ihm gehörten. "Das ist übrigens Amsterdam, wo Kiffen legal ist", schrieb sie weiter.

Minaj war mit einem Privatflugzeug unterwegs und in Amsterdam zwischengelandet. Für ihre "Pink Friday 2"-Tour war am Samstagabend ein Auftritt im englischen Manchester geplant gewesen - im Juni tritt sie auch in Köln und Berlin auf.

Nicki Minaj wittert Verschwörung

Nun aber witterte der Star eine Verschwörung: "Sie bekommen viel Geld dafür, um zu versuchen, meine Tournee zu sabotieren, weil so viele Leute sauer sind, dass es so erfolgreich ist und sie nichts abbekommen."

Über die sozialen Netzwerke hält sie ständig Kontakt mit ihren "Barbz" genannten Fans. Auf X folgen ihr mehr als 28 Millionen Nutzer, auf Instagram sind es sogar mehr als 229 Millionen. Die in Trinidad und Tobago in Südamerika geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album "Pink Friday" bekannt.