× Nicki Minaj kommt zum Rolling Loud Festival nach Ebreichsdorf

Star-Alarm bei der Hip-Hop-Sause "Rolling Loud" in Ebreichsdorf. Mit Nicki Minaj kommt am 5. Juli endlich die erfolgreichste Rapperin der USA nach Österreich!

Vom 5. bis 7. Juli steigt die weltgrößte Hip-Hop-Party „Rolling Lound“ zum ersten Mal in Österreich. 60.000 Fans werden dafür in Ebreichsdorf erwartet. Ging man dafür schon im Dezember in den Vorverkauf so gibt’s nun endlich die ersten Acts: Neben US-Rapper Playboi Carti ("Woke Up like This") nimmt nun auch auch die rappende Schauspielerin Nicki Minaj Kurs auf Ebreichsdorf. Ein echter Konzert-Leckerbissen eingefädelt vom Grazer Top-Veranstalter Kalus Leutgeb im Zusammenarbeit mit Live Nation.

© Rolling Loud ×

Nicki Minaj gilt als echte Chart-Queen. Mit über 100 Millionen verkauften CDs, neun American Music Awards und drei Einträge im Guinness Buch. Mit drei Nummer-eins-Alben und 23 Top-10 Songs ist sie ohnedies die erfolgreichste Rapperin der USA. Dazu setzt sie auch mit schriller Mode Akzente.

© Getty Images ×

Bei der Österreich-Premiere am 5. Juli zündet Nicki Minaj die neue Hit-Show „Pink Friday 2“. Mit dabei natürlich auch der Mega-Hit "Barbie World" aus dem Kult-Film "Barbie".