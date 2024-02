× Adele erhöht in München auf 10 Konzerte!

Der Adele-Wahnsinn in München geht weiter! Jetzt spielt sie schon 10 Konzerte für Live Nation und den Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb! Für 800.000 Fans! Ab morgen gibt‘s die Tickets.

Zuerst vier Konzerte, dann acht und jetzt sogar zehn mit den neuen Zusatz-Terminen am 30. und 31. August. Mega-Hype um Adele in München. Die vom Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit Live Nation zwischen den 2. und 31. August gezündete Konzertserie in einem eigens errichteten Pop-Up-Stadion am Münchener Messegelände sprengt alle Dimensionen! Insgesamt 800.000 Tickets werden dafür aufgelegt. Die erste Charge geht bereits Morgen, Mittwoch 7. Februar um 10 Uhr in den Pre-Sale. Dafür haben sich über 2,2 Millionen Fans registriert. Ab Freitag (9. Februar) startet dann der reguläre Verkauf. Sofern es überhaupt noch Tickets gibt. Die Hotel-Zimmer in München sind ohnedies bereits seit der Konzert-Ankündigung Mangelware bzw. im näheren Umfeld nicht unter 200 Euro pro Nacht verfügbar.

© Leutgeb Entertainment Group

Der Ansturm - man kann getrost vom größten Konzert-Hype aller Zeiten in Europa sprechen - ist berechtigt. Adele gilt mit über 170 Millionen verkauften CDs, 16 Grammys, 12 Brit-Awards und dem Oscar für „Skyfall“ (2013) als einer der wirklich letzten Superstars. Setzt mit Hits wie „Hello“, „Rolling In The Deep“ oder „Rumour Has It“ stets den Trend. Dazu war sie seit acht Jahren nicht mehr auf Europa-Tour. In Österreich ja überhaupt noch nie. Seit November 2022 und noch bis Juni zündet sie Las Vegas die Konzert-Reihe „Weekends with Adele“: 100 Konzerte im Colosseum at Caesars Palace für 400.000 Fans.

© Leutgeb Entertainment Group ×

Adele spielt in München in einem eigens errichteten Pop-Up-Stadion

© Leutgeb Entertainment Group ×

In München wird sie an 10 Abenden doppelt so viele Menschen erreichen. Damit schriebt Adele einmal mehr Musikgeschichte. Und Klaus Leutgeb, der über zwei Jahre an dem Coup arbeitete, gleich mit: Mit Adele verkauft er alleine diesen Sommer mehr Tickets als das Nova Rock in vier Jahren.



© Leutgeb Entertainment ×

Klaus Leutgeb und Marek Lieberberg holen Adele nach München.



Das sind die Konzert-Termine von Adele:

Fr. 02.08.2024 München Messe München

Sa. 03.08.2024 München Messe München

Fr. 09.08.2024 München Messe München

Sa. 10.08.2024 München Messe München

Mi. 14.08.2024 München Messe München

Fr. 16.08.2024 München Messe München

Fr. 23.08.2024 München Messe München

Sa. 24.08.2024 München Messe München

Fr. 30.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Sa. 31.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)