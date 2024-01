× Adele singt im August vier Mal in München

Es ist die Konzert-Sensation des Jahres: Adele singt August auf Initiative von Klaus Leutgeb gleich vier mal in München. Die einzigen Europa-Konzerte für 320.000 Fans. Ab 9.2. gibt's die Tickets.

Nächster Auslands-Coup für den steirischen Konzert-Zampano Klaus Leutgeb: Nach Helene Fischer, Robbie Williams, Andreas Gabalier und dem Rolling Loud Festival holt er jetzt in Kooperation mit "Live Nation" Pop-Queen Adele nach München - und das nicht nur für ein Konzert, sondern gleich für vier! Am 2., 3. 9. und 10. August liefert die "Hello"-Sirene auf dem Gelände der Messe München ihre einzigen Europa-Konzerte. Die einzigartige Arena bietet eine Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen mit einer Kapazität für rund 80.000 Fans pro Abend. Ab Mittwoch, 7. Februar, gibt‘s die Tickets im Pre-Sale. Am Freitag , 9. Februar, um 10 Uhr startet der reguläre Vorverkauf.

© Leutgeb Entertainment ×

© Leutgeb Entertainment Group ×

© Leutgeb Entertainment Group ×



„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte", schrieb Adele auf Instagram. Sie fuhr fort: "Es ist Tausende von Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen."

© Leutgeb Entertainment ×

Klaus Leutgeb und Marek Lieberberg

Die von Leutgeb initiierte München-Sensation sind die ersten Europa-Termine für Adele seit 2017. Aktuell reißt sie ja mit ihrer Konzertserie "Weekends with Adele" in Las Vegas zu Begeisterungsstürmen hin. 100 Konzerte für über 400.000 Fans, die Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Die Los Angeles Times nannte die Show „Eine exquisite Balance von persönlichem Storytelling und Las Vegas Glitz“. Billboard beschrieb sie als „vollkommen und atemberaubend spektakulär“.

© Getty Images ×

Die Registrierung für den Ticketkauf in München ist ab sofort über adele.com möglich und läuft bis Montag, den 5. Februar, 18 Uhr. Die Fans erhalten einen Zugang zum Ticketkauf ab Dienstag, den 6. Februar, der Ticketverkauf für registrierte Fans beginnt am Mittwoch, den 7. Februar um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf ist für Freitag, den 9. Februar, um 10 Uhr vorgesehen.