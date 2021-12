Adele: Riesenansturm auf Vegas-Show

Mit der Hit-CD "30" bricht Adele alle Rekorde. Auch ihr Konzert-Comeback in Las Vegas wird zum Triumph: schon im Presale waren alle 100.000 Tickest ausverkauft!

Alle 100.000 Tickets waren in nur 6 Stunden restlos ausverkauft. Das bringt einen Umsatz von 50 Millionen Dollar bzw. 2,2 Millionen pro Konzert. Adele bricht mit ihrer Las Vegas Show wieder alle Rekorde. Alle Tickets waren bereits beim Fan-Presale restlos ausverkauft. Zum regulären Vorverkauf kam es gar nicht mehr.

Comeback. Ab 21. Jänner spielt sie unter dem Motto „Weekends with Adele“ im berühmten Caesars Palace Hotel, dort wo schon Frank Sinatra, Dean Martin oder Elton John für Furore sorgten, auf: Bis zum 16. April stehen immer Freitags und Samstag insgesamt 24 Konzerte für je 4.166 Fans am Plan. Ihre ersten öffentlichen Aufritte nach dem Tour-Stopp 2017 wegen Stimmband-Problemen. Dafür hat sie in Las Vegas gleich eine Luxus-Villa gemietet. Für 25.000 Dollar die Nacht. Also umgerechnet rund 22 000 Euro.

Selfie-Verbot. Auch ihre Backstage-Wünsche sind Diven-Haft: 100 (!) Flaschen Wasser mit Kohlensäure, dazu Kamillen- und Honigtee sowie ihr Lieblings-Rotwein. Auch ein privater Koch muss immer bereit stehen. Nur Autogramme und Selfies sind für ihre Mitarbeiter verboten. „Wer danach fragt wird umgehend gefeuert!“