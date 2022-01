× Adele: Flucht bei Rekord-Video

Adele nahm beim Dreh zum Video von 'Oh My God' vor einen Python reißaus. Dan Fans gefällts: Schon über 7,6 Views!

500.000 Klicks in den ersten 30 Minuten und 7,6 Millionen YouTube Views in nur 14 Stunden – Adele bricht mit ihrem neuen Video „Oh My God“ wieder alle Rekorde. Am Mittwoch um 18 Uhr wurde der ganz in schwarz-weiß gehaltene Video Clip präsentiert. Seitdem flippen die Fans aus. „Der Song ist wie eine gratis Therapie“ oder „Adele ist pure Perfektion“ heißt es in den Kommentaren.

Adele, die dabei zwischen einer Reihen an Tänzer und Akrobaten sensationelle Vivienne Westwood Roben ausführt, verrät auch ihre Ängste beim Dreh. „Plötzlich war da auch eine echte Python Schlange. So schnell habe ich meinen Arsch noch nie von einem Set bewegt.“