× Christbaum entsorgen: Was erlaubt ist und wie es gelingt

Zu Weihnachten wurde er liebevoll geschmückt und beleuchtet. Spätestens nach Silvester soll der Baum für viele zügig wieder verschwinden. Doch wie entsorgen Sie den Weihnachtsbaum am besten?

Während in Schweden, Finnland und Norwegen traditionell die Weihnachtszeit am St.-Knut-Tag, den 13. Januar beendet und die Christbäume abgeschmückt und entsorgt werden, weichen in Österreich viele Weihnachtsbäume bereits kurz nach dem Jahreswechsel aus den Wohnzimmern. Andere lassen ihren Baum bis Heilige Drei Könige (6. Januar) oder gar bis Maria Lichtmess (2. Februar) stehen.

Doch egal, wann der Christbaum weggeräumt wird, jedes Jahr nach dem Fest stellen sich viele die Frage: Wohin mit dem Baum? Wir haben Tipps, wie Sie Ihre Tanne oder Fichte sinnvoll loswerden.

Was muss ich vor der Entsorgung beachten?

Egal wie Sie Ihren Baum entsorgen, generell gilt: Christbäume müssen vor dem Entsorgen komplett abgeschmückt und frei von jeglicher Dekoration sein. Dies gilt insbesondere für Lametta, denn dieses enthält Blei und ist daher Sonderabfall. Verbrennt man es oder gibt es in den Kompost, werden die giftigen Stoffe freigesetzt. Blei schädigt das Nervensystem und ist bereits beim Einatmen giftig. Noch gefährlicher ist es, wenn es durch Zersetzen in den Boden und damit ins Grundwasser gelangt. Durch den Boden kann es auch von Pflanzen aufgenommen werden, wodurch das sonst gesunde Gemüse plötzlich krank macht. Heute besteht das meiste Lametta zwar aus metallisiertem Kunststoff, dennoch ist auch dieses eine erhebliche Belastung für die Umwelt.

Gleiches gilt bei Kunstschnee oder Glitzerspray: Beides enthält Lösungsmittel und Treibgase. Diese können zur Reizung der Haut und der Atemwege bis hin zu Erstickungsanfällen führen.

© Getty Images ×

Christbaum entsorgen: Wohin mit der Tanne?

Viele Städte bieten eine kostenfreie Alternative, zum Beispiel Entsorgungsmöglichkeiten über den Wertstoffhof oder Kompostwerke. Einige Gemeinden bieten sogar Termine für die Abholung oder Sammelstellen für ausgediente Weihnachtsbäume an. Hierzu legen Sie den Baum zum angegebenen Abholtag einfach an den Straßenrand oder an einen dafür vorgesehenen Sammelplatz. Die alten Bäume werden von der Müllabfuhr eingesammelt. Informieren Sie sich dazu einfach bei Ihrer Verwaltungsgemeinschaft vor Ort oder in Ihrem Abfallkalender, dort sind die Abholtermine meist schon vermerkt.

HIER finden Sie Sammelstellen in Ihrer Nähe.

So sollten Sie den Christbaum nicht entsorgen

Was Sie nicht tun sollten: Den Weihnachtsbaum einfach unzerkleinert im Wald oder im nächsten Park entsorgen. In der Natur braucht der Baum viel zu lange, um zu verrotten. Der alte Christbaum gilt als Müll – und eine unsachgemäße Entsorgung kann deshalb eine Geldstrafe nach sich ziehen.