Andere Länder, andere Sitten: Silvestertraditionen in aller Welt

Ein Überblick der kulinarischen Neujahrstraditionen auf der ganzen Welt.

Bald ist es so weit: Am 31. Dezember um 00:00 Uhr wird weltweit auf 2024 angestoßen. Wir verraten wie der Übergang ins neue Jahr weltweit gefeiert wird.

Deutschland, Österreich, Schweiz

In Österreich wird zu Silvester gerne Fondue aufgetischt.

In der DACH-Region wird der Silvesterabend mit kulinarischen Highlights wie Raclette und Fondue gefeiert. Der Racletteofen, normalerweise in einer Ecke verstaubt, erhält an diesem Abend seinen großen Auftritt. Raclette, authentisch mit echtem Walliser Käse zubereitet, ist eine gesellige Option. Fondue, sei es das klassische Käsefondue oder das leichtere Fondue Chinoise, erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Als Mitternachtssnack wird oft Gulaschsuppe serviert.

Südeuropa

In Frankreich genießt man an Silvester Foie gras.

Spanien, Italien und Frankreich zelebrieren den Jahreswechsel mit ausgefallenen Speisen. In Italien spielen Linsen eine bedeutende Rolle und werden in Gerichten wie "Cotechino con lenticchie" verwendet. In Frankreich wird bereits vor 00:00 Uhr gerne Champagner geköpft und Foie-gras-Schnitten gereicht. In Spanien besteht die Tradition, bis die Uhr Mitternacht schlägt zu jedem Glockenschlag eine weiße Traube zu essen.

Nord- & Osteuropa

In Skandinavien werden zu Silvester Austern und Fisch serviert.

Skandinavien setzt zu Silvester auf Fisch, während in Schweden "Risgrynsgröt", ein süßer Reispudding, Tradition hat. Die Esten feiern mit bis zu zwölf Gängen, darunter Marzipan als Dessert. In Finnland beginnt der Silvesterabend mit einem Saunagang, gefolgt von rustikalen Gerichten wie Kartoffelsalat und Würstchen. In Dänemark wird zu Mitternacht der "Kransekage" serviert, ein reichhaltiger Kranzkuchen aus Zucker, Marzipan und Eiern.

USA & Mexiko

In Mexiko gibt es zu Neujahr Buñuelos.

Die USA übernehmen kulinarische Bräuche aus den Herkunftsländern der Einwanderer. Grünes Gemüse, das farblich an Dollarscheine erinnert, soll Reichtum und Erfolg im neuen Jahr symbolisieren. "Hoppin' John", ein Reis-Erbsen-Gericht, prophezeit Glück im neuen Jahr, wenn drei Erbsen übrig bleiben. In Mexiko stehen zu Silvester "Buñuelos" auf dem Teller, frittiertes Siedegebäck, begleitet von süßen Fruchtsaucen. Trauben um Mitternacht und Linsengerichte sind auch hier beliebt.

China & Japan

In China gibt es zum Neujahrsessen Dumplings.

China feiert das Neujahrsfest mit "Glücksgerichten", darunter Fisch und Teigtaschen, die gefüllte Geldbeutel symbolisieren. Die Neujahrs-Periode dauert ganze 16 Tage und beginnt zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Japanische Neujahrsfeiern am 31. Dezember beinhalten die "Toshikoshi Soba Suppe", Buchweizennudeln, die ein friedvolles Leben und Stärke symbolisieren.