× Nie wieder Staub: Mit diesen Hausmitteln werden Sie ihn für immer los

Kaum wischt man ihn weg, ist er auch schon wieder da. Staub kann ganz schön hartnäckig sein und uns den letzten Nerv rauben. Mit diesen Tipps sorgen Sie endlich dafür, dass sich gar nicht erst so viel Staub in den eigenen vier Wänden niederlässt.

Eine staubige Wohnung wirkt nicht nur unhygienisch, sondern kann auch zur gesundheitlichen Belastung, vor allem für Allergiker:innen werden. Denn in unserem Hausstaub stecken auch jede Menge Chemikalien, die zu allergischen Reaktionen führen können. Doch wer hat schon Lust jeden Tag Staub zu wischen? Das müssen Sie ab jetzt auch nicht mehr, denn mit wenigen Hausmitteln lässt sich der Staub ganz leicht fernhalten.

Mit diesen Tipps entfernen Sie Staub dauerhaft

Weichspüler

© Getty Images ×

Weichspüler setzen wir ab sofort nicht mehr nur beim Wäschewaschen ein, sondern auch beim Staub wischen. Dank seiner antistatischen Eigenschaften wehrt Weichspüler den Staub nämlich besonders gut ab. Auf Möbeloberflächen wirkt er tatsächlich wie ein Schutzschild. Träufeln Sie hierzu ein paar Tropfen des Weichspülers auf ein Mikrofasertuch und wischen Sie damit über die von Staub befreiten Flächen.

Anti-Staub-Spray selber machen

Um den Staub in Ihrer Wohnung den Kampf anzusagen, haben sich Anti-Staub-Sprays bewährt. Das Spray wird nach der Reinigung einfach auf die Oberfläche gesprüht und sorgt so dafür, dass sich Staub deutlich langsamer festsetzt. So können Sie ihn ganz einfach selber machen: Mischen Sie 500 ml destilliertes Wasser, 8 EL Tafelessig, 1 TL Olivenöl und 1/2 TL Spülmittel und füllen Sie das Spray in eine Sprühflasche.

Regelmäßiges Lüften

Ein effektiver Tipp gegen Hausstaub ist regelmäßiges Lüften. Durch das geöffnete Fenster werden die Staubpartikel nämlich erfolgreich nach draußen befördert. Dabei reicht kurzes, mehrmaliges Stoßlüften völlig aus.

Luftfeuchtigkeit erhöhen

Staub liebt trockene Luft. Je trockener diese ist, umso besser breitet er sich also aus. Eine höhere Luftfeuchtigkeit dagegen bindet feine Staubpartikel und verhindert das Umherschwirren. Oft genügt es, eine kleine Schale mit Wasser oder einen Luftbefeuchter aufzustellen.

Zimmerpflanzen verhindern Staub

Im Gegensatz zu der häufigen Annahme, dass Zimmerpflanzen Staub produzieren, fangen sie umher fliegende Staubteilchen auf und viele Arten verbessern zudem die Luftqualität. Durch die leicht feuchte Oberfläche der Blätter haften die Partikel gut an den Pflanzen und gelangen nicht in unsere Atemluft oder auf den Boden.

Die richtige Reihenfolge

© Getty Images ×

Bei der Beseitigung von Hausstaub kommt es vor allem auf die richtige Reihenfolge beim Wischen und Putzen an. Beginnen Sie immer oben und an schwer zugänglichen Stellen und arbeiten Sie sich von dort aus nach unten vor. Zu allerletzt saugt man dann den Fußboden, um nicht doppelte Arbeit zu haben. Schließlich wirbelt das Staubwischen immer ein paar Flusen auf, die dann langsam absinken und den Boden erneut beschmutzen.