× Mit diesem SOS-Trick entfernen Sie Flecken auf Sofa, Teppich und Co.

Flecken auf dem Sofa oder dem Teppich sind ärgerlich, denn so schnell der Fleck auf die Textilien kam, so mühsam lässt er sich wieder entfernen. Doch ein bestimmtes Mittel, das Sie sicher zu Hause haben, schafft überraschend Abhilfe.

Es ist schnell passiert: Der Rotwein wird auf den Teppich geschüttet, die Jeans der Kinder ist voller Grasflecken oder auf den Polstermöbeln ist ein störender Fleck zu sehen. Wenn es um hartnäckige Flecken auf Textilien geht, ist ein unscheinbarer Reiniger ein wahres Ass im Ärmel. Die Rede ist vom Klarspüler! Denn dieser ist ein Allround-Talent im Haushalt.

So kann Klarspüler Flecken bekämpfen

Glanzmittel wird eigentlich in Spülmaschinen verwendet, um Wasserflecken und Kalkablagerungen auf dem Geschirr zu verhindern. Denn die Hauptbestandteile des Klarspülers sind Tenside und Säuren, die die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen und so eine schnellere Trocknung ermöglichen. Genau diese Eigenschaften machen ihn auch bei der Fleckenbekämpfung so wirksam. Zudem ist Glanzspüler sehr mild und greift die Fasern nicht an. So bleiben die Textilien länger schön und Sie benötigen keinen speziellen Fleckenentferner.

Rotweinflecken entfernen

Rotweinflecken sind bekanntlich besonders hartnäckig aus dem Sofa oder dem Teppich zu entfernen. Damit sich der Fleck wieder löst, sollte dieser zunächst mit kaltem Wasser ausgespült werden. Anschließend geben Sie eine Mischung aus einem Teil Klarspüler und einem Teil Wasser direkt auf den Fleck und lassen es kurz einwirken. Dann können Sie über den Fleck reiben. Kleidung kann nach der Einwirkung auch direkt in die Waschmaschine gegeben werden.

Fettflecken entfernen

Auch Fettflecken können eine Herausforderung bei der Reinigung darstellen. Tragen Sie dazu etwas unverdünnten Klarspüler direkt auf den Fleck auf und lassen Sie ihn etwa zehn Minuten einwirken und tupfen Sie ihn dann mit einem sauberen Tuch ab.

Flecken auf Sofa und Teppich entfernen

Generell gilt bei allen Flecken auf dem Sofa oder dem Teppich, dass zunächst eine großzügige Menge an Klarspüler auf die betroffene Stelle gegeben werden sollte. Anschließend können Sie mit einer Bürste über den Fleck reiben. Zum Schluss muss der Fleck mit einem Handtuch gründlich und mit viel Druck trockengerieben werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis der Fleck verschwunden ist.