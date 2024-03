× Die fünf meistgegoogelten Putzfragen

Bald ist Frühlingsbeginn. Die beste Zeit, um die Wohnung einmal gründlich auszumisten und zu putzen. Gerade in dieser Saison kommen besonders viele Fragen dazu auf, wie man bestimmte Dinge wirklich reinigt. Hier kommen alle Antworten.

Beim Putzen trifft man immer wieder auf Probleme. Der Teppichhersteller „Ruggable“ hat untersucht, welche Fragen zum Thema Putzen besonders oft gegoogelt werden. Die Lösungen kennt nicht nur Google, sondern auch wir.

Die fünf häufigsten Putzffragen

1. Wie reinige ich meine Waschmaschine?

© Getty Images ×

Ganz oben auf der Liste steht die Frage nach dem Reinigen der Waschmaschine. Wird sie nicht gelegentlich geputzt, können sich darin Bakterien und Schimmel ausbreiten, die für unangenehme Gerüche sorgen. Es ist wichtig, dass Sie das Fach für Waschmittel regelmäßig reinigen sowie die Gummidichtungen mit einem feuchten Lappen und Seife abwischen. Zusätzlich können Sie die Maschine einmal pro Monat ohne Wäsche auf mindestens 60 Grad laufen lassen – das tötet Keime ab.

2. Wie reinige ich meinen Backofen?

© Adobe Stock ×

Herd und Co. reinigen wir oft täglich, aber der Backofen wird bei vielen gerne vergessen. Doch Ablagerungen können für unangenehme Gerüche sorgen. Die gute Nachricht: Einen Backofenreiniger können Sie auch selbst anmischen. Statt mit speziellen Reinigern können Sie den Ofen mit einer Mischung aus Wasser und Zitronensaft putzen. Der daraus entstehende Zitronendampf riecht nicht nur gut, er hilft auch dabei, Schmutz und Fett im Anschluss einfacher zu entfernen.

3. Wie putze ich Fenster?

© Getty Images ×

Fenster putzen gehört für die meisten zu den unliebsameren Aufgaben. Das Reinigen nimmt viel Zeit in Anspruch und am Ende bleiben häufig Streifen und Schlieren zurück. Um dieses Problem zu verhindern, sollte man auf das Wetter achten. Am besten eignen sich bewölkte und kühle Tage, um die Fenster zu putzen. Denn zu viel Sonne trocknet die Putzmittel schnell aus, was wiederum für Streifen sorgt. Die richtigen Utensilien sind dabei ebenso essentiell. Alles, was man benötigt, sind zwei Mikrofasertücher und etwas Wasser mit Spülmittel. Mit dem einen Tuch befeuchtet man das Fenster und entfernt dabei jeglichen Schmutz. Anschließend nimmt man das zweite Mikrofasertuch, um die Scheibe zu polieren.

Wie reinige ich einen Teppich?

© Adobe Stock ×

In Teppichen sammeln sich allerhand Staub, Krümel und Co. Mit einem herkömmlichen Staubsaugen lässt sich nicht der ganze Dreck entfernen. Wer richtig gründlich sein will, klopft den Teppich aus. Bei hartnäckigen Flecken hilft Backpulver. Dazu einfach etwas Backpulver auftragen, warmes Wasser darüber gießen und nach einigen Stunden abtupfen.

Wie reinige ich Polstermöbel?

© Adobe Stock ×

Auch Polstermöbel bereiten vielen Leuten Kopfschmerzen, wenn es zur Reinigung kommt. Dabei sind Polstermöbel ganz einfach zu reinigen. Oft reicht ein einfaches Abwischen mit einem Tuch und warmem Wasser. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, eignet sich auch hier die Backpulvermethode sehr gut. Mischen Sie einen Esslöffel Backpulver in einen Liter Wasser und verteilen Sie die Mischung auf dem Sofa. Trocknen lassen und anschließend die Reste absaugen.