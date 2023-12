So vermeiden Sie die häufigsten Hygienefehler im Bad

Das Bad ist einer der Orte im Haushalt, die am häufigsten geputzt werden. Und doch gibt es bei der Badhygiene viele Stellen, die wir übersehen. Wir verraten die fünf häufigsten Fehler – und was wir dagegen tun können.

Ein blitzblankes Badezimmer wollen wir doch alle. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man beim Putzen vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Damit auch im Bad in puncto Hygiene auf nichts vergessen wird, sollten die folgenden Fehler besser vermieden werden.

1. Tür und Lichtschalter nicht vergessen

Wer ins Bad geht oder gerade herauskommt, der drückt die Türschnalle herunter und schaltet das Licht an und aus. Das Prozedere wiederholt sich mehrmals täglich, und trotzdem sind es beim Thema Hygiene im Bad gerade die Ecken, die oft vergessen werden. Denn durch die häufige Benutzung lagern sich auch dort viele Keime ab. Ein in Alkohol oder Essigwasser getränktes Wattepad schafft Abhilfe - einmal drüber gewischt, sind Schnalle und Schalter wieder keimfrei.

2. Fugen gründlich reinigen

Im Bad gibt es wegen den vielen Fliesen meist viele Fugen. Doch wegen der vielen Feuchtigkeit und Wärme nach dem Duschen oder Baden, sind diese gerade im Badezimmer besonders schimmelanfällig. Das sieht nach der Zeit nicht nur ekelig aus, sondern ist auf Dauer auch schlecht für die Atemwege. Um Schimmel zu beseitigen, braucht man bloß Essigessenz, ein Sodamittel oder mindestens 70-prozentigen Alkohol. Die Flüssigkeit auf einen Schwamm oder ein Tuch geben, über die Fugen wischen und hinterher mit einer Zahnbürste nachschrubben.

3. An herumliegende Sachen denken

Nicht nur das Bad selbst, auch die herumliegenden Sachen, stellen ein Hygienerisiko dar. Rasierer, Make-Up, Bürsten & Co. sollten immer in einem geschlossenen Schrank gelagert werden, da sie sonst die Keime offener Flächen aufnehmen können. Befindet sich eine Toilette im Bad, ist noch mehr Vorsicht geboten – wer will schon Darmbakterien im Gesicht haben?

4. Toilettendeckel schließen

Toilettendeckel lieber hoch oder runter? Die Debatte löst nicht selten einen Beziehungsstreit aus. Doch die Frage hat weniger mit Vorlieben zu tun, und viel mehr mit Hygiene. Klappt man den Toilettendeckel nicht herunter, verteilt sich das Spritzwasser beim Spülen samt Bakterien im ganzen Badezimmer.

5. Nicht nur das innere der Toilette putzen

Die Toilette wird bei jedem Putzgang mitgeschrubbt. Doch nicht nur wenn sie innen schön glänzt, ist alles sauber. Die Rück- und die Außenseiten werden dabei oft vergessen. Hier verstecken sich Rückstände von Spülwasser und Urin. Deswegen ist es wichtig, auch diese schlecht erreichbaren Stellen regelmäßig zu putzen – die Toilette soll schließlich nicht nur sauber aussehen, sondern auch sauber sein.