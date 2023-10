× Bakterien-Hotspot: Das ist der dreckigste Ort im Badezimmer

Das Badezimmer ist voller Bakterienherde: Duschvorhänge, Handtücher, Toilette. Doch ein unerwarteter Ort ist ein besonderer Bakterien-Hotspot.

Den meisten Menschen ist bewusst, dass sich auf einem Toilettensitz viele Keime ansammeln können. Auch im Waschbecken und in der Dusche lauern Bakterien. Entsprechend regelmäßig werden diese Orte geputzt - und sind deswegen in den meisten Haushalten gar nicht so dreckig, wie man vermuten würde. Tatsächlich sind es daher eher die Gegenstände, die wir beim Putzen vernachlässigen, die eine erschreckende Menge an Bakterien ansammeln.

Laut Studie: Das ist der dreckigste Gegenstand im Bad

Eine Umfrage des englischen Onlineshops "Big Bathroom Shop" zeigte, dass der dreckigste Gegenstand im Bad die Badematte ist. In der Umfrage gaben ein Drittel der Befragten an, dass sie ihre Badematte nur zweimal pro Jahr waschen. Das ist deutlich zu wenig. Experten empfehlen, dass die Badematte alle ein bis zwei Wochen gewaschen werden sollte. Denn nur so verhindert man größere Mengen an Bakterien. Auf Grund der hohen Luftfeuchtigkeit im Bad kann sich somit auch leichter Schimmel bilden.

© Getty Images ×

Woher kommen die Bakterien auf der Badematte?

Die Badematte betritt man nach dem Duschen zwar mit frisch gewaschenen Füßen, doch davor eben auch mit dreckigen Füßen oder sogar Socken. Doch es gibt auch ein weiteres Problem: Befindet sich die Badematte in der Nähe der Toilette, verteilen sich jedes Mal, wenn mit offenem Deckel gespült wird, Wassertröpfchen und Bakterien im Badezimmer. Auf einer feuchten Badematte fühlen sich diese besonders wohl und können sich blitzschnell vermehren.

Badematte sauber halten: So gelingt's

Um die Badematte sauber zu halten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch vom Material der Matte abhängig sind. Eine Teppichunterlage sorgt nicht nur dafür, dass die Matte weniger rutscht, sondern verhindert auch, dass sich darunter zu viel Feuchtigkeit ansammelt. Auch sollte man die Matte - egal aus welchem Material - nach dem Duschen oder Baden immer zum Trocknen aufhängen. Um hygienische Standards zu gewährleisten und selbst die hartnäckigsten Bakterien zu entfernen, sollte man die Matte auch alle ein bis zwei Wochen bei mindestens 60 Grad waschen.