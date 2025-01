Bye, Bye Straight Jeans: DIESEN Jeans-Fit macht Elsa Hosk zum neuen Modetrend

Die Straight Jeans hat ausgedient! Und während wir uns gerade noch vom Retrotrend der Low-Waist-Jeans letztes Jahr erholen, schleicht sich eine neue Denim-Ikone an. Und wer präsentiert uns diesen coolen Trend? Natürlich Elsa Hosk, die sich auch 2025 als unangefochtener Modeprofi beweist.

Die Straight Jeans waren 2024 noch angesagt, aber 2025 geht’s nun wieder in eine ganz andere Richtung. Der Look von gestern weicht einer neuen, cooleren Passform – und zwar der Barrel Jeans. Wer uns diesen Denim-Trend näherbringt? Natürlich Elsa Hosk, die sich mal wieder als echte Mode-Ikone positioniert.

Bye, Bye Straight Jeans: Diese Jeans wird laut Elsa Hosk Modetrend 2025

Die Barrel Jeans, die an ihren weiten Beinen viel Volumen mitbringt, löst die gerade geschnittene Straight Jeans ab. Statt sich in schnittige, aber enge Hosen zu quetschen, dürfen wir jetzt in einem Modell mit Platz atmen – und das fühlt sich unglaublich gut an. Der Name „Barrel“ (übersetzt: „Fass“) kommt nicht von ungefähr: Die Hose ist an Bund und Saum etwas enger und wird an den Beinen und Knien weit und locker.

Dieser Jeans-Fit ist bald überall!

Elsa Hosk zeigt uns, wie cool die Barrel Jeans sein kann, wenn man sie richtig stylt: Ihre Version kombiniert sie mit einer schokoladenbraunen Lederjacke und steckt den Saum locker in den Bund. Das bringt den Fokus ganz auf die weite Hose und verleiht dem Look einen lässigen, aber eleganten Touch.

Die Barrel Jeans ist ein echtes Must-have 2025 und kommt in verschiedenen Varianten: Midi-, Low- und High-Waist sowie in zahlreichen Waschungen. Und für alle, die nach dem eher straffen, klassischen Denim-Look suchen, wird die Barrel Jeans eine erfrischende, komfortable Alternative.