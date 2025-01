Bei all den stylischen Auftritten von Kylie fällt ein Muster auf: Manche ihrer Outfits kommen einem irgendwie... bekannt vor. Und das nicht nur, weil sie im Kardashian-Kosmos oft ähnliche Looks sehen. Kylie scheint hin und wieder ziemlich tief in den Kleiderschränken anderer Stars zu stöbern.

Ob Kylie Jenner Outfits anderer Stars bewusst oder unbewusst kopiert, das bleibt ihr Geheimnis. Wir haben uns ein paar der auffälligsten Mode-Déjà-vus mal genauer angeschaut.

Kylie Jenner: Von diesen Stars kopiert sie Outfits

1. Elizabeth Hurley: Die Versace-Looks im Doppelpack

Wenn es um Kylie Jenner und ihre Inspirationsquellen geht, führt kein Weg an Elizabeth Hurley vorbei. Und nein, wir reden nicht über das berühmte Sicherheitsnadel-Kleid. Kylie scheint sich vor allem an zwei anderen Hurley-Looks aus den 90ern orientiert zu haben – und zwar ziemlich detailverliebt.

Der erste Look: Elizabeth Hurleys atemberaubendes Glitzerkleid von Versace, das sie 1999 bei den CFDA Fashion Awards trug. Kylie tauchte dieses Jahr an der Seite von Timothée Chalamet in genau dieser Glitzer-Robe bei den Golden Globes auf. Zufällig? Wohl kaum. Im Jahr zuvor hatte sie sich nämlich auch schon an der Fashion-Ikone orientiert.

© Getty Images ×

Der zweite Look: Hurleys zweiteiliges schwarzes Spitzenkleid. Damals trug sie es bei einem Event zu Ehren von Elizabeth Taylor, an der Seite von Hugh Grant. Kylie sorgte später für Déjà-vus, als sie sich wieder mit Timothée in einem Spitzen-Look präsentierte, der wie eine direkte Anspielung auf Hurleys Mode-Moment wirkte. Aber nicht nur die Outfits, auch die Inszenierung erinnert stark an das Power-Duo Hugh Grant und Elizabeth Hurley. Kylie und Timothée als die moderne Version? Wir sehen die Parallelen – und kichern leise mit.

© Getty Images ×

2. Rihanna: Die heimliche Stil-Muse

Es gibt eine Regel in der Fashion-Welt: Was Rihanna trägt, wird Trend. Und offenbar auch Vorlage für Kylie Jenner. Denn es gibt unzählige Fälle, in denen Kylie Looks von Rihanna übernommen hat – und das nicht nur ansatzweise, sondern teilweise fast 1:1.

© Getty Images ×

Ob es nun ein auffälliges Kleid, ein spezielles Designerstück oder ein Accessoire war – Kylie wurde oft nur wenige Tage oder Wochen später in einem Look gesichtet, den Rihanna schon getragen hatte. Manche Fans sprechen sogar von einer regelrechten "Fan-Girl-Phase". Und wer will es ihr verdenken? Rihanna hat einen der innovativsten und mutigsten Styles der Branche. Doch während Rihanna die Outfits edgy und mit einer gewissen Lässigkeit trägt, gibt Kylie ihnen ihren typischen Kardashian-Glam-Twist.

© Getty Images ×

Manchmal ist es so offensichtlich, dass man sich fragt, ob Kylie Rihanna nicht einfach direkt taggen sollte. Aber hey, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, oder?

3. Sofia Richie: Der Streit um die Old-Money-Ästhetik

In den letzten Jahren hat sich Sofia Richie zum Poster-Girl für die "Old Money"-Ästhetik entwickelt. Clean, minimalistisch, hochwertig – ein Stil, der an das Leben der Reichen erinnert. Doch genau das brachte Kylie Jenner in die Kritik. Viele werfen ihr vor, sich ebenfalls an Sofias Look zu bedienen.

© instagram / @sofiagrainge / Getty Images ×

Tatsächlich: Einige Outfits von Kylie sehen Sofias Looks ähnlich. Aber hier muss man fair bleiben. Die "Old Money"-Ästhetik war in 2023 einfach allgegenwärtig. Von den Runways bis hin zu Instagram war der Trend nicht zu übersehen. Kylies cleane Outfits sind also vielleicht weniger eine Kopie von Sofia Richie und mehr eine Folge davon, dass sie sich wie viele andere ebenfalls vom Trend hat inspirieren lassen.

Kylie Jenner Outfits: Kopie oder Zufall?

Natürlich kann es in einigen Fällen auch einfach Zufall sein. Die Fashion-Welt ist schließlich schnelllebig, Trends verbreiten sich rasend schnell, und Designer bedienen sich oft an denselben Inspirationsquellen. Aber: Kylie hat ein unbestreitbares Talent dafür, auch aus bekannten Looks ihren eigenen Stil zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, macht genau das sie so spannend – schließlich reden wir immer wieder darüber!