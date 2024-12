× Wollen wir 2025 nicht mehr sehen: Die schlimmsten Fashion-Trends des Jahres

Es gibt Fashion Trends, die kommen schnell und sollten dann auch genauso schnell wieder verschwinden. Die Fashion Trends 2024 waren besonders schlimm – vor allem die hier wollen wir 2025 auf keinen Fall wiedersehen.

Einige Fashion Trends dieses Jahr waren definitiv ein Erlebnis – wenn man „Erlebnis“ als Synonym für „Was zum Teufel haben wir uns dabei gedacht?“ verwenden möchte. Von Kombinationen, die mehr nach "Hannah Montana"-Filmset ausgesehen haben, bis hin zu den „kreativen“ Schuhen, bei denen man sich fragt, ob das Design aus einem Albtraum oder einer Fehlbestellung kam. Wir haben uns durch diese Katastrophen gekämpft, als wäre es ein Survival-Training, aber ehrlich gesagt, 2025 kann ruhig ohne diese Modetrends auskommen.

Diese Fashion Trends wollen wir 2025 nicht mehr sehen

1. Crocs

Liebe Fashionistas, klar, Mode darf alles, aber manchmal sollten Crocs – aka Gartenschuhe – eben auch im Garten bleiben, selbst wenn Balenciaga meint, sich einen Spaß daraus machen zu müssen. Und nur mal so am Rande: Crocs sehen auch mit Plateau nicht besser aus. Wer denkt, die futuristische Form macht den Schuh artsy – naja, das mag sein, aber das war’s dann auch schon.

2. Hüfthosen

Hüfthosen sind das kollektive Trauma einer ganzen Generation. Millennials mussten sich in den 2000ern durch diesen Fashiontrend quälen – tief sitzend, unbequem und gnadenlos. Und jetzt feiern sie ein Comeback? Hüfthosen waren weniger ein Kleidungsstück und mehr ein täglicher Kampf – gegen die Schwerkraft, gegen unbequeme Schnitte und vor allem gegen die ständige Angst, unfreiwillig mehr Haut zu zeigen, als einem lieb war. Sie mögen nostalgische Gefühle bei manchen hervorrufen, aber die Realität war alles andere als glamourös. Statt ein modisches Revival zu feiern, sollten sie lieber als Mahnmal für modische Fehlentscheidungen dienen.

3. Die improvisierte Hüfthosen

Wenn keine Hüfthose zur Hand war, wurde der Hosenbund kurzerhand umgeschlagen – Hauptsache, der Bauchnabel bekam seine Bühne. Man könnte meinen, diese „Notlösung“ wäre eine Art rebellische DIY-Mode, aber nein, es sah eher aus, als hätte man den Knopf einfach nicht mehr geschafft. Funktional? Null. Bequem? Sicher nicht. Warum? Gute Frage.

3. Adidas Sambas

Die Sneaker sind ohne Frage der Schuhtrend des Jahres – und ja, sie sehen gut aus, aber man kann ihnen einfach nicht entkommen. Egal wohin man schaut, sie sind überall. Es reicht langsam! Wir entwickeln ernsthaft Verfolgungswahn. Gibt es überhaupt noch ein Outfit, das nicht mit diesen omnipräsenten Tretern kombiniert wird? Vielleicht sollten sie nächstes Jahr eine Pause einlegen – wir hätten nichts dagegen.

4. Rock über Hose

Wir dachten, wir hätten die „Hannah Montana“- und „Ashley Tisdale auf dem Red Carpet“-Phase schon lange hinter uns gelassen. Aber offenbar nicht. Warum sollte man sich zwischen einem Rock und einer Hose entscheiden, wenn man einfach beides tragen kann? Die Idee klingt vielleicht mutig, sieht in der Praxis aber meistens so aus, als hätte man sich im Dunkeln angezogen. Nostalgie hin oder her, dieser Look gehört eindeutig ins Jahr 2005 – und dort sollte er auch bleiben.

5. Juicy Couture

Viele Fashion-Traumata wurden wieder aktiviert. Wir hatten gehofft und gebetet, dass es nicht passiert, aber Juicy Couture hat es tatsächlich geschafft, aus der Versenkung wieder aufzuerstehen. Manche Dinge sollten einfach in den 2000ern bleiben – wie Jogginganzüge aus Samt mit riesigen Logos.