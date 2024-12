Topmodels machen Streifen-Look zum Mode-Must-have im Winter

Das Streifen-Muster ist ein wahrer Klassiker. In diesem Winter tragen Models wie Emily Ratajkowski und Gigi Hadid den Trend in der Kombi Rot-Weiß-Braun.

Graues Wetter bedeutet graue Kleidung? Nicht, wenn es nach den Topmodels Gigi Hadid und Emily Ratajkowski geht! Die beiden Stil-Ikonen beweisen, dass der Winter alles andere als trist sein muss und setzen auf den wohl farbenfrohsten Must-have-Print der Saison: Streifen in Rot-Weiß-Braun.

Ein Trend, zwei Stile

Während Emily Ratajkowski den Trend lässig und urban interpretiert, zeigt Gigi Hadid eine elegante und sophisticated Variante – und beide beweisen, wie vielseitig die Trendfarben des Winters sind.

Emily Ratajkowski: Lässige Daytime-Vibes in NYC

Emrata trägt die Strickjacke Genova von Mango © Mango / PR / Getty ×

In den Straßen von New York City zeigte sich Emily Ratajkowski in einer gestreiften Strickjacke von Mango, die sie super entspannt für den Alltag stylte. Sie kombinierte das cozy Piece mit Low-Rise-Cargo-Hosen, einer schwarzen Lederjacke und robusten Timberlands. Ein weiteres Highlight ihres Looks: ein perfekt abgestimmter Schal im gleichen Muster, der ihr Outfit zum absoluten Hingucker machte.

Gigi Hadid: Preppy-Chic in Beverly Hills

Gigi Hadid trägt die Cable Vest in "Chestnut" und das Striped-Rugby-Shirt in "True Red/Chestnut" © Getty Images ×

Ganz anders präsentierte sich Gigi Hadid bei der Store-Eröffnung ihrer Kaschmirmarke Guest In Residence in Beverly Hills. Für den besonderen Anlass trug sie einen auffälligen rot-weiß-braun gestreiften Pullover ihrer Brand mit weißen Hemd-Details und einem braunen Strick-Pullunder. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Minirock aus Fake Fur, Strumpfhosen und elegante Loafer mit rot-weißen Akzenten. Das Ergebnis? Ein Look, der auch am abends super stylisch ist!

Ob urban wie Emily oder elegant wie Gigi – das Trendmuster in Rot, Weiß und Braun kann sowohl untertags als auch zum Ausgehen getragen werden und ist ein absoluter Modetrend im Winter.