× Heiße Weihnachten: Diese Stars packen sich schon mal aus

Ist denn schon Weihnachten? In knappen Dessous eingepackt, machen Rihanna, Mathea, Bella Hadid und Heidi und Leni Klum schon jetzt Vorfreude auf die Festtage und zeigen uns die heißesten Styles in Rot.

Die besinnlichste Zeit des Jahres wird dieses Jahr zur sinnlichsten: Weihnachten in roten Spitzen-Dessous ist ein zeitloser Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Ob lässig und bequem, aufregend verführerisch oder glamourös mit einem Hauch von Luxus – Rihanna, Bella Hadid, Mathea und das Mutter-Tochter-Duo Heidi und Leni Klum zeigen, wie vielseitig der heiße Weihnachts-Look sein kann und wie wir ihn 2024 nachstylen.

Rihanna

Sexy muss nicht unbequem sein! In ihrer Kampagne für Savage x Fenty posiert Rihanna in einem hochgeschnittenen roten Slip und oben ohne. Der Look strahlt Selbstbewusstsein aus und ist perfekt für alle, die es an Heiligabend entspannt, aber dennoch stilvoll mögen.

Bella Hadid

Bella Hadid sorgt mit ihrem verführerischen Look von Victoria’s Secret für Weihnachtsstimmung der besonders heißen Art. Ein roter Push-up-BH, eine filigrane Unterhose und passende Strapse – dieser Look wird garantiert zu einem festlichen Hingucker.

Mathea

Die Sängerin Mathea setzt in einer Kampagne für Tezenis auf einen roten Spitzen-Bodysuit. Dieser Look ist nicht nur ein Hingucker für die Festtage, sondern kann auch vielseitig kombiniert werden: Mit einem Blazer oder einem Rock wird der Bodysuit zum Highlight jeder Weihnachtsfeier.

Heidi & Leni Klum

Das Mutter-Tochter-Duo sorgt in ihrer Kampagne für Intimissimi für einen Hauch von Luxus. Rote Spitzen-Dessous, kombiniert mit einem seidigen Morgenmantel sorgen für besonders heiße Weihnachtsüberraschungen. Heidi und Leni beweisen, dass Dessous in Rot nicht nur sexy, sondern auch elegant und edel sein können.

Ob verführerisch, entspannt oder glamourös – rote Dessous sind das Must-have für die Feiertage. So wird Weihnachten nicht nur besinnlich, sondern auch unvergesslich.