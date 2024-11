× Nach Heidi & Leni: Jetzt versext auch Emily Ratajkowski in Intimissimi

Für ein heißes Dessous-Shooting lässt Emily Ratajkowski die Hüllen fallen.

Heiß, heißer, Emily Ratajkowski! Dass das Topmodel weiß, wie sie sich in Szene setzt, beweist sie immer wieder. Ihren Traumbody präsentiert die 33-Jährige jetzt auf neuen Aufnahmen: Diesmal für die italienische Lingerie-Marke Intimissimi. Als frisch ernannte Markenbotschafterin wird sie künftig noch häufiger in Dessous vor der Kamera stehen.

Emily Ratajkowski posiert in transparenten Dessous

In verführerischen Posen zeigt sich Emily Ratajkowski so heiß wie noch nie. In einem schwarzen Lingerie-Set aus durchsichtiger Spitze kann sich das Topmodel sehen lassen. Zu BH und Slip kombiniert sie einen transparenten Morgenmantel. Doch der wahre Hingucker ist auf jeden Fall ihre Wahnsinns-Figur. Insbesondere der Waschbrettbauch zieht alle Blicke auf sich.

© Intimissimi / PR ×

Mit den heißen Schnappschüssen macht Emily Ratajkowski jetzt Heidi und Leni Klum - die seit Jahren für das Wäschelabel werben - ordentlich Konkurrenz. Zuletzt ist das Mutter-Tochter-Duo sogar als Dreiergespann mit Oma Erna für Intimissimi vor der Kamera gestanden. Ob das Topmodel die Klums als Testimonials mit der neuen Kampagne ablöst, ist noch nicht bekannt.

© Intimissimi / PR ×

"Ich freue mich sehr, Markenbotschafterin von Intimissimi zu sein. Intimissimi feiert Frauen und Weiblichkeit auf inspirierende Weise, und ich bin begeistert, diese ikonische Marke mehr Frauen näher bringen zu dürfen. Ich glaube an die Kraft schöner Lingerie, die uns selbstbewusst und stark fühlen lässt", so Ratajkowski über die Partnerschaft.