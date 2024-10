× Heidi und Leni Klum posen wieder gemeinsam in Dessous

Der Herbst wird heiß! Unser Lieblings-Mutter-Tochter-Duo verführt wieder in knappen Dessous.

Trotz aller Kritik treten Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni (20) erneut in verführerischen Dessous vor die Kamera. Die ersten Unterwäsche-Kampagnen des Mutter-Tochter-Duos für das italienische Label Intimissimi sorgten für Aufsehen, doch mittlerweile haben sich die meisten an die heißen Schnappschüsse gewöhnt. Schließlich gibt es seitdem zweimal jährlich heißen Nachschub.

© Intimissimi ×

Heidi und Leni Klum lassen wieder die Hüllen fallen

Für die neueste Herbst/Winter-Kollektion von Intimissimi ließen sich Heidi und Leni unter dem Motto "The Art of Italian Film" inszenieren. Die Bilder der neuen Kampagne wurden von Rankin (58) festgehalten, einem langjährigen Begleiter von Heidi Klum, der auch oft bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen ist. Thomas Hayo (55) übernahm wie gewohnt die kreative Leitung des Shootings.

© Intimissimi ×

Eng aneinander geschmiegt lässt sich die Ähnlichkeit zwischen Heidi und Leni Klum nicht leugnen. Das Nachwuchs-Model sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Die Kollektion umfasst romantische Spitzen-Styles in klassischem Schwarz, elegantem Nude und der absoluten Trendfarbe der Saison: Bordeaux. Heidi und Leni präsentieren dabei eine Vielzahl an sexy Styles und setzten in Balconette-BHs, Bustier-BHs und Spitzen-Höschen ihre Traumbodies in Szene.

© Intimissimi ×

Die aufregende Kampagne wurde jedoch nicht in Italien, sondern auf Schloss Bensberg bei Köln fotografiert. Dort entstanden nicht nur heiße Fotos, sondern auch ein kecker Kampagnenfilm im Stil alter italienischer Kinofilme, in dem sowohl Heidi als auch Leni selbst zur Retrokamera greifen.

© Intimissimi ×

Jedwede Kritik an ihren gemeinsamen Dessous-Shootings lassen Mutter und Tochter regelmäßig an sich abprallen. Für Heidi sei es ein Kompliment, dass sich Leni mit ihr zusammen fotografieren lässt. "Dass sie die Kampagne mit mir gemeinsam macht, ist etwas ganz Besonderes für mich", schwärmte die 51-Jährige gegenüber der Zeitschrift "Glamour".