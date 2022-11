Nadal gewinnt erstes Gruppenspiel bei ATP-Finals

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat sein letztes Gruppenspiel bei den ATP Finals gewonnen und trotz des vorzeitigen Ausscheidens einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert.

Der Spanier setzte sich am Donnerstag in Turin gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5,7:5 durch. Nach seinen beiden Auftaktniederlagen in der "Grünen Gruppe" hatte Nadal aber keine Chance mehr auf den Aufstieg ins Halbfinale.

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger ging nach vier Niederlagen hintereinander damit wieder als Sieger vom Platz. Ruud stand bereits vor der Neuauflage des French-Open-Finales als Halbfinalist beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres fest. Wer ihm folgen wird, entscheidet sich im zweiten Spiel des Tages (21.00 Uhr/live Sky) zwischen dem Kanadier Felix Auger-Aliassime und dem US-Amerikaner Taylor Fritz.