Mit diesen Tricks wirkt Ihr Badezimmer größer

Klein, eng und manchmal sogar ohne Fenster - schmale Badezimmer sind eine Herausforderung. Wir stellen Ihnen Tipps und Tricks vor, um ein kleines Bad groß rauszubringen.

Da das Badezimmer oft einer der kleinsten Räume ist, ist es besonders wichtig, auch hier den begrenzten Platz optimal zu nutzen. Wer im Bad über wenige Quadratmeter verfügt, hat wenig Bodenfläche und sollte daher besonders darauf achten, die Wandflächen optimal zu nutzen, um zusätzlichen Stauraum zu gewinnen. Eine Stelle die oft übersehen wird: Über der Türe ist meist noch Platz, um ein zusätzliches Regal zu montieren. Aber auch auf die folgenden Tipps sollte man nicht verzichten:

Einrichtungsideen für kleine Bäder

1. Ordnung ist das halbe Leben

Weg mit dem Krimskrams! Klingt selbstverständlich, aber gerade für kleine Badezimmer gilt: Wer besonders auf Ordnung achtet, lässt den kleinen Raum automatisch größer wirken. Regelmäßig genutzte Gegenstände sollten nicht herumstehen. Montieren Sie am besten Handtuchhalter, Seifenspender, Zahnbürstenbecher, Toilettenpapier- und Fönhalter an die Wand. Auch Nischen können genutzt werden, um zusätzliche Ablageflächen zu nutzen, etwa an der Wand hinter der Türe.

2. Jeden Zentimeter nutzen

Clevere Aufbewahrung ist das A und O. Große und ungünstig angeordnete Möbel und Accessoires lassen enge Badezimmer schnell noch kleiner wirken. Daher gilt: Nutzen Sie Ihr Badezimmer lediglich als Duschbad. Ein durchgefliester Duschbereich wirkt optisch größer als ein Badezimmer mit Badewanne. Außerdem: Nicht nur niedlich, sondern auch platzsparend sind Waschbecken im Miniformat.

3. Helle Farben oder Nuancen aus der gleichen Farbfamilie

Weiß ist der Badezimmerklassiker. Zurecht, denn helle Farben reflektieren das Licht und wirken dadurch weitläufiger. Es eignen sich auch Farben wie Beige, Hellbraun oder Grau. Wichtig ist: Setzen Sie auf helle Töne aus derselben Farbfamilie. Natürliche Materialien wie helles Holz machen das kleine Badezimmer zusätzlich optisch größer. Je weniger Kontraste und harte Farb-Übergänge, desto größer wirkt das Bad. Wer auf Farbakzente nicht verzichten möchte, sollte diese am besten mit Accessoires wie Handtüchern, Seifenschalen oder Zahnputzbechern setzen.

4. Große Fliesen

Welche Fliesen wählt man bei einem kleinen Bad? Hier gilt: desto größer, desto besser. Weil die Fläche im kleinen Badezimmer nicht groß ist, investieren Sie in hochwertige Fliesen, die den Raum optisch öffnen. Mit großen Fliesen halten Sie auch die Anzahl der Fugen gering und sorgen für eine ruhige Fläche. Mit Mosaikfliesen können Sie Akzente setzten.