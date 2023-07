So wird das Badezimmer zur Wellness-Oase

Die neuen Badewannen-Trends überzeugen mit noch mehr Wohlfühlfaktor und elegantem Design.

Die Badewanne ist das Symbol für Momente des Wohlbefindens in den eigenen vier Wänden. Heute hat Entspannung neue Dimensionen angenommen: Oval, rechteckig, freistehend oder als Einbauelement – es gibt zahlreiche Designs, die Ihr Badezimmer schmücken können. Farbig, aus Marmor oder Acrylstein – die neuen Badewannen sind vielfältig und definitiv der Mittelpunkt Ihrer persönlichen Wellness-Oase.

Der führende italienische Designhersteller Antonio Lupi schafft moderne Designobjekte für Wohnraum und Bad und bringt Eleganz und Luxus in Ihr Badezimmer. Durch die kontinuierliche Suche nach neuen Materialien und Konstruktionen gibt das Designunternehmen die Garantie für Top-Qualität. Hochwertige Rohstoffe und die Liebe zum Detail kennzeichnen jeden Schritt des Produktionsprozesses. Durch diese Philosophie hat sich der italienische Designhersteller als Weltklasse-Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von einzigartigen, modernen Badezimmer-Möbeln bestätigt.

Die Ofuro Badewanne ist aus Flumood gefertigt. Der Rand mit variabler Breite fungiert auch als Abstellfläche.

„Wir arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft daran, dass im zukünftigen Zuhause das Badezimmer zu einem Erlebnisraum wird – maßgeschneidert für Körper und Seele. Bei allem, was wir entwerfen, steht bei uns das Wohlfühlerlebnis des Menschen im Mittelpunkt“, sagt Andrea Lupi, Artdirector von Antonio Lupi.

Klare Formen und Farben, Harmonie und Minimalismus. Reflex ist die erste transparente Badewanne von Antonio Lupi aus Cristalmood.

Klar wie Kristall, aber widerstandsfähig wie Stein, ist die Borghi Badewanne von Antonio Lupi. Sie besteht aus Cristalmood – einem hochwertigen Polyesterharz – und Farbpigmenten. Das Ergebnis ist ein vielseitiges und äußerst leistungsfähiges Material. Cristalmood ist korrosionsbeständig und kratzfest, ungiftig, restaurier- und recycelbar und kann mit allen gängigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dank der Zusammensetzung können Objekte erstellt werden, die etwa 30 Prozent leichter sind als herkömmliche Materialien.

Das junge Unternehmen Inbani, das 2004 gegründet wurde, und mittlerweile zu den Bäder-Marktführern gehört, setzt ebenfalls auf Qualität und Design. Die neuesten Kollektionen zeichnen sich durch spannende Formen und Pastellfarben aus. „Wenn es nicht handgefertigt ist, ist es nicht Inbani. Unter dieser Prämisse fertigen wir jedes Teil individuell und immer mit dem Verfahren, das sowohl am effizientesten ist als auch eine unschlagbare Optik und Haptik erzeugt“, so der spanische Hersteller.

Ease ist eine freistehende Badewanne mit matter Solid-Surface-Oberfläche und mit Überlauf.

Auch in Österreich wird Schönes produziert. Tenne ist vor über 40 Jahren angetreten, dem Wohnraum Bad in Österreich einen neuen Stellenwert zu geben. Der Gründer Matthias Birkner Senior war damals einer der ersten Initiatoren für Importe von Fliesen aus Italien nach Österreich. Für das heimische Unternehmen ist das Preis-Design-Verhältnis wichtig. Schöne, schlichte Designs, die preiswert sind, werden angeboten. Auch Whirlwannen bietet Tenne in verschiedenen Größen und Formen. Das sprudelnde Wasservergnügen ist damit nicht nur echte Wellness, sondern sieht auch noch stylisch aus. Für die richtige Auswahl bietet Tenne einen umfangreichen Beratungsservice.

Tenne überzeugt mit schönem Design und Qualität zu einem guten Preis. Die H NAM Badewanne aus Mineralguss.

Höchste Zeit für Entspannung. Ihre kleine Wellness-Oase darf ruhig extravagant sein. Ob freistehend, eingebaut oder gar als Whirlwanne – aus diesen Badewannen möchten Sie am liebsten nicht mehr aussteigen. Also rein in den modernen Wohnraum und genießen.