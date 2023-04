× Baden wie die Römer

Vom Badezimmer zum Home-Spa ist mehr Natur und Wohnlichkeit gefragt. Tauchen Sie in die Welt der Bäder ein.

Das Badezimmer ist der ideale Rückzugsort vom Alltag. Vom praktischen Nutzraum hat sich dieser Bereich bereits vor einigen Jahren in einen elementaren Wohlfühlort entwickelt. Die Wandlung vom reinen Waschraum hin zu einem wohnlichen Ambiente, das zum Verweilen einlädt, hat die Designwelt zu unglaublichen Kreationen geführt. Der Wunsch nach mehr Natürlichkeit, mehr Entspannung und Wohnlichkeit in einer stilvollen Umgebung prägt die neuesten Trends in unseren Bädern.

Mehr Natur

Wie in jedem Wohnraum sind auch hier natürliche Materialien gefragt. Keramik ist eines der ältesten von Menschen geschaffenen Materialien aus Rohstoffen wie Ton und Quartz und daher das perfekte Material für Sanitärprodukte.

Doch auch Holz darf ins Bad. Zahlreiche Techniken und Materialien zur wasserfesten Imprägnierung machen das möglich. Der nachwachsende Rohstoff ist zudem nachhaltig und findet darum sowohl als Wandverkleidung, als auch am Boden oder gar als Waschbecken seinen Platz in der Gestaltung.

Marmor in besonders großen Flächen verwandelt Ihre Wohlfühloase in einen Raum der Träume. Die fast fugenlosen Steinplatten überlassen der natürlichen Farbgebung des Steins den Vordergrund.

Lebendiges Grün schafft eine naturnahe Atmosphäre. Mit Pflanzen können Sie dieses Gefühl verstärken.

Dramatische Highlights

Die Design-Trends spiegeln mehr Dramatik wider. Schwarz, matt und gebürstet bleiben angesagt. Die dunkle Eleganz in Kombination mit hellen Möbeln oder Fliesen setzt Akzente.Starke Farben in matt, metallic oder gefärbtes Porzellan machen das Badezimmer besonders.

Organische Formen und Kurven sind ein besonderes Highlight. Stefano Giovannoni designte die Kult-Kollektion Ilbagnoalessi für Laufen mit großzügigen, weichen und fließenden Formen. Alle Saphirkeramik-Designs werden in Gmunden in Oberösterreich gefertigt.

Die heilsame und entspannende Wirkung eines ausgiebigen Bades sollte nicht in Vergessenheit geraten. Halten wir es wie die Römer – und zelebrieren wir das Bad!