× Ein Traum: Die 10 schönsten Langlauf-Strecken in Europa

Europa bietet eine Vielzahl an Langlauf-Strecken, die durch atemberaubende Landschaften führen – von den tiefen Wäldern Skandinaviens bis zu den hochalpinen Loipen der Alpenregion. Das sind unsere Top 10 Strecken in Europa.

Langlaufen ist eine der ältesten Wintersportarten, die bis heute Menschen in ihren Bann zieht. Es ist die perfekte Mischung aus Bewegung, Naturgenuss und ruhiger Herausforderung. Wer sich der Sportart im Winter hingeben möchte, hat bei Loipen und Co. die Qual der Wahl. Diese zehn Langlauf-Strecken gehören zu den schönsten in ganz Europa.

Die 10 beeindruckendsten Langlaufstrecken Europas

1. Vasaloppsarenan, Schweden

Die Strecke des berühmten Vasalaufs ist ein Muss für Langlaufbegeisterte. Die 90 Kilometer lange Loipe führt durch die malerischen Wälder und Täler von Dalarna – eine Kombination aus sportlicher Herausforderung und landschaftlichem Genuss. Sie ist sowohl für Profis als auch für Hobbyläufer zugänglich, mit kürzeren Abschnitten für Anfänger.

2. Engadin, Schweiz

Das Engadin in der Schweiz ist nicht nur für den Engadin Skimarathon bekannt, sondern auch für seine 220 Kilometer perfekt präparierten Loipen. Besonders die Strecke von Maloja nach S-chanf begeistert mit weiten Tälern, eingefrorenen Seen und einem Panorama, das seinesgleichen sucht. Ein Highlight ist die Loipe über den Silsersee.

3. Seefeld, Österreich

Die Region Seefeld ist eines der Top-Langlaufziele in Europa. Über 245 Kilometer Loipen führen durch verschneite Wälder, entlang idyllischer Täler und auf sonnige Hochebenen. Besonders die WM-Loipe von 2019 ist ein Highlight für sportliche Läufer. Die ausgezeichnete Infrastruktur und die landschaftliche Vielfalt machen Seefeld zum Langlauf-Hotspot.

4. Tannheimer Tal, Österreich

Ebenfalls in Österreich liegt das charmante Tannheimer Tal, das sich durch ein vielfältiges Angebot an Loipen auszeichnet. Die 140 Kilometer langen Strecken führen durch sanfte Hügellandschaften und laden dazu ein, die Winterlandschaft in Ruhe zu genießen. Besonders beliebt: die Höhenloipen auf über 1.100 Metern.

5. Val di Fiemme, Italien

Als Gastgeber des berühmten Marcialonga-Rennens ist Val di Fiemme ein Mekka für Langläufer. Die Loipen bieten atemberaubende Ausblicke auf die Dolomiten, während die Strecke von Predazzo nach Cavalese durch das wunderschöne Fleimstal führt. Hier werden Sport und Natur zu einem unvergesslichen Erlebnis.

6. Lappland, Finnland

Im hohen Norden Finnlands erwartet Sie unter anderem das Skigebiet Levi. Die schier endlosen Loipen führen durch verschneite Wälder und vorbei an zugefrorenen Seen, während die Chance auf Nordlichter das Erlebnis noch magischer macht. Die Strecken sind ideal für alle, die Ruhe und Natur suchen.

7. Ramsau am Dachstein, Österreich

Die Region am Dachstein ist ein Paradies für Langläufer, mit über 220 Kilometern Loipen und einem beeindruckenden Gletscherpanorama. Besonders die Höhenloipen auf dem Dachsteingletscher auf bis zu 2.700 Metern sind ein unvergessliches Erlebnis für ambitionierte Sportler. Anfänger können sich auf den sanfteren Talstrecken austoben.

8. Sjusjøen , Norwegen

Sjusjøen gilt als eine der besten Langlaufregionen Norwegens. Mit über 350 Kilometern präparierten Loipen bietet es sowohl Anfängern als auch Profis ideale Bedingungen. Die hohe Schneesicherheit und die Nähe zu Lillehammer machen es besonders attraktiv.

9. Kungsleden, Schweden

Der Kungsleden, der „Königspfad“, ist eine der berühmtesten Skirouten in Skandinavien. Die Strecke führt durch unberührte Wildnis, vorbei an Gletschern, Fjällen und schneebedeckten Wäldern. Die Etappen sind anspruchsvoll und nur für erfahrene Langläufer geeignet, bieten aber ein Naturerlebnis der Extraklasse.

10. Goms, Schweiz

Das Goms im Kanton Wallis ist ein Eldorado für Langläufer. Die 100 Kilometer Loipen schlängeln sich durch die verschneiten Dörfer des Hochtals und entlang des jungen Rhonegletschers. Besonders beeindruckend: die Strecke zwischen Oberwald und Niederwald, die durch eine Postkartenkulisse führt.