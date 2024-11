Die drei beliebtesten Ski-Orte Europas liegen in Österreich

Das Ranking von Hometogo kürt die beliebtesten Skigebiete Europas. Auch Österreich ist wieder an der Spitze vertreten.

Die Skisaison 2024/2025 ist offiziell eröffnet, und Wintersportbegeisterte planen bereits ihre Ausflüge in die verschneiten Berge. Die Wahl des richtigen Skigebiets ist dabei oft gar nicht so einfach: Allein in den Alpen gibt es über 1.000 Skigebiete, hinzu kommen noch etliche Skigebiete im Osten und Süden. Jedes Skigebiet hat seine eigenen Stärken: Während einige durch hohe Schneesicherheit und erschwingliche Kosten für Tageskarten und Unterkünfte überzeugen, beeindrucken andere mit lebhaftem Après-Ski, einer hervorragenden Erreichbarkeit oder zusätzlichen Freizeitmöglichkeiten.

Wer sich von der Vielfalt überfordert fühlt, findet im neuen Ski-Index von Hometogo eine Orientierungshilfe. Die Ferienunterkunft-Suchmaschine hat anhand von Suchanfragen auf ihrer deutschen Website zwischen dem 1. Januar und dem 14. Oktober 2024 ein Ranking der 100 beliebtesten Skigebiete Europas erstellt. Dabei berücksichtigt wurden die meistgesuchten Wintersportorte und deren Attraktivität für die Nutzer.

Österreich an der Spitze der beliebtesten Skiorte

Insgesamt umfasst die Liste Skigebiete aus zwölf Ländern. Frankreich führt mit 39 Nennungen, gefolgt von Österreich mit 19 und der Schweiz mit 15. Die drei Spitzenplätze des Rankings gehen alle an österreichische Skigebiete – und zwar alle an Tirol.

Die drei beliebtesten Skiorte Europas liegen in Tirol

Laut Hometogo ist Sölden in Tirol das beliebteste Skigebiet Europas. Hier kostet ein Tag auf der Piste inklusive Übernachtung in der Hauptsaison durchschnittlich 204 Euro. Auf Platz zwei folgt das vielseitige Zillertal, wo Wintersportler für einen Skitag mit Unterkunft im Schnitt 185 Euro zahlen. Den dritten Platz belegt das legendäre Ischgl, das vor allem für seine exzellenten Pisten und Après-Ski-Angebote bekannt ist. Hier belaufen sich die Kosten für einen Tag inklusive Übernachtung auf etwa 206 Euro.

Die Top 5 im Überblick:

Sölden, Tirol, Österreich Zillertal, Tirol, Österreich Ischgl, Tirol, Österreich Oberstdorf, Bayern, Deutschland St. Anton am Arlberg, Tirol, Österreich

Auch in den restlichen Top 10 ist Österreich stark vertreten: Flachau (Platz 7), Obertauern (Platz 8) und Serfaus (Platz 9) sichern sich ebenfalls Spitzenplätze im Ranking. Damit sind sieben der zehn beliebtesten Skigebiete Europas in Österreich zu finden.

Tirol ist Europas Wintersport-Mekka

Die Ergebnisse des Rankings bestätigen einmal mehr, dass Tirol ein Hotspot für Wintersportler aus aller Welt ist. Mit beeindruckenden Pisten, modernen Liftanlagen und vielfältigen Angeboten für jedes Budget zieht die Region Jahr für Jahr Skifahrer und Snowboarder in ihren Bann. Besonders die Kombination aus sportlicher Herausforderung, atemberaubender Landschaft und erstklassiger Infrastruktur macht die Tiroler Skigebiete zur ersten Wahl für viele Wintersportler.