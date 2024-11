× Die günstigsten Skigebiete Europas für die Wintersaison 2024/2025

Der Winter steht vor der Tür und damit auch die Skisaison 2024/2025. Doch der Nationalsport ist dieses Jahr so teuer wie noch nie! Das Ferienhaus-Portal Holidu zeigt, wo ein Skiurlaub in dieser Saison noch leistbar ist.

Es ist wieder so weit: In Österreich haben bereits viele Skigebiete geöffnet und in den kommenden Tagen folgen bereits die nächsten. Doch beim Blick auf die Preise vergeht einem schnell der Schneespaß. Nicht nur, dass viele Skigebiete in diesem Jahr ihre Tages-Skipasspreise um bis zu zehn Prozent erhöht haben – auch die steigenden Lebenshaltungskosten belasten zusätzlich die Urlaubskasse. Angesichts dieses Dilemmas hat das Ferienhaus-Portal Holidu eine umfassende Analyse durchgeführt und im Ski-Preisindex 2024/2025 die günstigsten Skigebiete in Europa ermittelt.

© Getty Images ×

Wo Skifahren in der Wintersaison 2024/2025 am günstigsten ist

Das Ranking berücksichtigt sowohl die Preise für Tages-Skipässe als auch die Übernachtungskosten pro Person. In die Analyse wurden Skigebiete mit mehr als 20 Kilometern Pisten aufgenommen, wobei die Daten im Oktober 2024 erfasst wurden. Im Folgenden präsentieren wir die Top 10 der erschwinglichsten Skiregionen im Überblick:

Rang Skigebiet Ø pro Person & Tag für Skipass & Unterkunft 1 Réallon, Frankreich 44,50 Euro 2 Mount Parnassos - Fterolakka/Kellaria, Griechenland 46 Euro 3 Roubion les Buisses, Frankreich 48 Euro 4 Hautacam - Argelès-Gazost, Frankreich 48 Euro 5 Crévoux, Frankreich 49 Euro 6 Artouste - Laruns, Frankreich 49,50 Euro 7 Vasilitsa, Griechenland 51,50 Euro 8 Le Collet d'Allevard, Frankreich 52 Euro 9 Pelvoux/Vallouise, Griechenland 52,50 Euro 10 Sierra de Béjar, Spanien 54 Euro

Das Ergebnis zeigt, dass die preiswertesten Skigebiete in Europa offenbar überwiegend in Frankreich und Griechenland zu finden sind.

Als günstigstes Skigebiet für die diesjährige Wintersaison gilt Réallon, in den französischen Südalpen. Das Skigebiet liegt auf 1.560 bis 2.145 Metern Höhe und bietet Wintersport-Fans auf 30 Kilometern Pisten unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade mit sechs Liften. Das Gebiet ist vor allem bei Anfängern und Familien beliebt, die gerne die 20 Kilometer grüne und blauen Pisten in Anspruch nehmen. Für Fortgeschrittene und Abenteuerlustige teilt sich das Skigebiet in etwa acht Kilometer rote sowie zwei Kilometer schwarze Pisten auf. Ein Tages-Skipass kostet 29 Euro, sowohl in der Hoch- als auch in der Nebensaison, und die Preise für Ferienunterkünfte liegen je nach Saison zwischen 12 und 19 Euro pro Nacht pro Person.