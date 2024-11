Saison beginnt: Freitag machen die Ski-Gebiete auf

Winterstart ist angesagt. Jetzt öffnen die ersten Skipisten in Österreich und die Saison beginnt.

Im steirischen Schladming-Dachstein öffnen am Freitag die ersten Skilifte. Auch Kitzbühel sperrt auf.

Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein startet am morgigen Freitag (22.11.) in die Wintersaison. Auf der Planai und der Reiteralm ermöglichen winterliche Temperaturen, effiziente Beschneiungsanlagen und die Arbeit des Pistenteams eine durchgehende Öffnung des Skibetriebs.

Auch Langlauf möglich

Auf der Schladminger Planai öffnet die Märchenwiesebahn, weitere Anlagen werden je nach Schneelage folgen. Auf der Reiteralm gehen ebenso ab Freitag eine Gondelbahn zur Auf- und Abfahrt sowie am Berg der Sessellift Schoberbahn in Betrieb. Auch Langläufer können ihre Ski auspacken, in Ramsau am Dachstein sind bereits drei Loipenkilometer gespurt.

Anfahrt und Parken

Auf der Planai steht am Eröffnungswochenende (Freitag bis Sonntag) ein Shuttlebus zur Verfügung, der zwischen der Talstation Planai und der Planai verkehrt. Alternativ kann die Anreise mit dem eigenen PKW mautfrei über die Planai-Straße erfolgen, wo Parkmöglichkeiten am Berg zur Verfügung stehen. Für die Einkehr zwischendurch steht der Planaihof zur Verfügung.

Auch die Schladminger Reiteralm steht kurz vor dem Wintersaisonstart. Mit dem Preunegg Jet steht ab Freitag eine 8er-Gondelbahn für die komfortable Berg- und Talfahrt zur Verfügung, oben ist dann die Sesselbahn Schoberbahn geöffnet.

Zum Saisonstart gelten auf der Planai und auf der Reiteralm vergünstigte Kartenpreise. Die Ski amadé ALL-IN Card White, die Super Ski Card sowie der Steiermark Joker sind bereits gültig. Winter-Vielfahrer-Tickets sind noch bis zum 5. Dezember zum Vorverkaufspreis erhältlich.

Ski-Opening mit Bryan Adams, Sting und Simply Red

Vom 6. bis 8. Dezember findet das große Opneing statt: Schladming-Dachstein gemeinsam mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen & Reiteralm) und der Leutgeb Entertainment Group mit dem Ski-Opening “The Grand Festival 2024” stellen das Event auf die Beine. Die steirische Tourismusregion startet mit drei internationalen Top-Acts dann offiziell in die diesjährige Wintersaison. Bryan Adams, Sting und Simply Red sind die Weltstars, die nach Robbie Williams im Vorjahr im Zielstadion der Schladminger Planai für Stimmung sorgen werden.