E-Bikerinnen krachten zusammen - zwei Frauen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier E-Bikerinnen auf einem Radweg wurden beide Frauen schwer verletzt. Sie wurden in das LKH Weiz eingeliefert und mussten stationär aufgenommen werden.

Stmk. Der Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr auf einem Radweg an der Elin-Süd-Straße auf Höhe in Preding im Bezirk Weiz in der Oststeiermark. Aufgrund der derzeit vorliegenden Erhebung durch die örtliche Polizei gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Frauen (49 und 55), die in der Region leben, aus bisher unbekannter Ursache mit ihren E-Bikes in entgegengesetzte Richtung fahrend zusammengestoßen waren.

Beide trugen keinen Helm und erlitten Kopfverletzungen. Zwei unbeteiligte Zeuginnen leisteten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe, weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.