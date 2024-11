Pietro Lombardi: Hochzeit mit seiner Laura ist geplatzt

Auf Instagram hat Laura Rypa verkündet, dass die beiden erst mal nicht heiraten wollen.

Seit Ende 2022 sind die beiden verlobt, sie haben zwei gemeinsame Söhne und in den vergangenen Monaten viel durchgemacht: Pietro Lombardi (32) und seine Laura Rypa (28) haben .

Mehr zum Thema

Was genau ist passiert?

Was ganz genau vorgefallen ist zwischen ihnen, das wissen wohl nur die beiden. Nach einem heftigen Polizeieinsatz stand der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Pietro verlor aus diesem Grund seinen Job als Juror bei DSDS. Zuvor war ein Video aufgetaucht, dass Pietro aggressiv und beleidigend seiner Ex-Frau Sarah Engels gegenüber zeigt.

© oe24

Wie heftig war der Vorfall?

Zwischen Laura und Pietro soll sich die Lage entspannt haben, das zeigen gemeinsame Aufnahmen. Doch unklar ist dennoch, wie heftig der Vorfall zwischen ihnen war. Ob er auch zu dieser Entscheidung geführt hat?

Wie Laura nun in einer Insa-Fragerunde beantwortete, ist eine Hochzeit erst mal vom Tisch. Sie hätten keine Eile, so Laura. Damit die gemeinsamen Söhne den großen Tag auch miterleben können, wollen sie warten. Auch mit anderen Dingen seien sie gut beschäftigt, so Laura.