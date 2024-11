Der Sänger verdiente am meisten mit dem Job als DSDS-Juror. Die Kündigung ist bitter.

Viele Gerüchte und schwere Vorwürfe: Pietro Lombardi (32) ist seit Wochen mit negativen Schlagzeilen in den Medien. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) äußerte er sich vor kurzem auch im Interview mit "Bild" zu den Geschehnissen der Nacht vom 7. November. Das Paar habe so heftig gestritten, dass die Polizei anrücken musste. Das sei zuvor nie vorgekommen. Vorwürfe der körperlichen Gewalt bestritt er vehement. Dennoch hat RTL beschlossen, ihn als Jurymitglied bei DSDS auszutauschen.

Riesige Summe

Das bestätigte Pietro Lombardi jetzt in einer Videobotschaft auf Instagram mit einer emotionalen Dankesrede. Zum Schluss ließ er aber auch wissen, dass er sich den Umgang des Senders mit ihm als Person anders erhofft hätte und die Art und Weise nicht in Ordnung war. Besonders bitter wird die Kündigung für Pietro in finanzieller Hinsicht. Schließlich soll er 400.000 Euro pro Staffel verdient haben.





Casino-Abende gestrichen?

Wenn er mit seinen Freunden ins Casino geht, gibt Lombardi gerne einmal "ein paar Tausend Euro" aus. Ob das ohne den lukrativen Job bei RTL weiterhin möglich sein wird? Pietro kündigte ja bereits neue Pläne an, als er noch nicht sicher war, wie es weitergeht. Er habe viele Projekte abgesagt, um sich voll und ganz auf DSDS zu konzentrieren. Diese wird er künftig annehmen können.